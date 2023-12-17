Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки

Пропонується передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення певних злочинів, протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі здійснюється в розмірі, не більше 2 361 грн.

Кабмін 15 грудня схвалив законопроект щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Пропонується внести зміни, які стосуються особливостей призначення та виплати пенсії особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Зокрема, пропонується передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі здійснюється відповідно до Закону «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. Це станом на 2024 рік – 2 361 грн.

Також схвалено проект Закону про внесення змін до КПК щодо осіб, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення.

Законопроект спрямований на налагодження взаємодії слідчих, прокурорів із Пенсійним фондом України для врегулювання питань, повʼязаних із виплатою пенсій особам, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні умисного кримінального правопорушення.

Проектом Закону пропонується внести зміни до КПК, передбачивши інформування слідчими, прокурорами Пенсійного фонду про підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого низкою статей КК, який має право на пенсійне забезпечення, про оголошення його в розшук, міжнародний розшук та про зняття його з розшуку, міжнародного розшуку.

Автор: Наталя Мамченко

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