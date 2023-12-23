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  1. Суспільство

В Україні для отримувачів пенсій готують приємний сюрприз

12:57, 23 грудня 2023
Пропонується продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року.
В Україні для отримувачів пенсій готують приємний сюрприз
24tv.ua
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Уряд планує продовжити строки для ідентифікації одержувачів пенсійних виплат в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Як повідомили у Мінреінтеграції, проєкт постанови Кабміну щодо продовження терміну проходження фізичної ідентифікації отримувачів пенсій на 3 місяці вже розроблено. Найближчим часом цей проєкт має бути винесений на розгляд Уряду.

Зокрема, пропонується продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

«На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість пенсіонерів-ВПО з питаннями щодо строків проходження ідентифікації в Ощадбанку. Дуже важливо, щоб люди встигли її пройти та продовжили отримувати пенсії», – наголосила Віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області  нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців. 

Нагадаємо, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

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