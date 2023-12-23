В Україні для отримувачів пенсій готують приємний сюрприз

Пропонується продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року.

24tv.ua

Уряд планує продовжити строки для ідентифікації одержувачів пенсійних виплат в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Як повідомили у Мінреінтеграції, проєкт постанови Кабміну щодо продовження терміну проходження фізичної ідентифікації отримувачів пенсій на 3 місяці вже розроблено. Найближчим часом цей проєкт має бути винесений на розгляд Уряду.

Зокрема, пропонується продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

«На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість пенсіонерів-ВПО з питаннями щодо строків проходження ідентифікації в Ощадбанку. Дуже важливо, щоб люди встигли її пройти та продовжили отримувати пенсії», – наголосила Віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

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