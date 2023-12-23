Ведучий «24 каналу» Печій втік за кордон, скориставшись відрядженням до Брюсселя

Журналіст Олексій Печій заявив, що «продовжити інформаційну боротьбу за Україну» за кордоном.

Ведучий «24 каналу» Олексій Печій не повернувся до України після саміту Європейської ради у Брюсселі, на який поїхав за акредитацією. На своїй сторінці у Facebook він пояснив рішення тим, що «рівень підтримки України серед західного суспільства змінюється», і тому він вирішив «продовжити інформаційну боротьбу за Україну» за кордоном.

У телеканалі заявили: «Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня. Втім, по його завершенні журналіст і ексведучий 24 каналу не повернувся до України. І лише за тиждень написав допис, у якому намагався виправдати свою зрадницьку позицію».

В свою чергу, генеральний директор медіахолдингу «Люкс» Роман Андрейко зазначив, що Печій втік з країни, «усвідомлюючи усі наслідки своєї втечі», і буквально спалив мости.

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