У Києві проведуть масштабну перевірку всіх укриттів

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що підписав доручення щодо негайної інспекція всіх укриттів Києва. За його словами, аварія в шкільному укритті Соломʼянського району не має повторитися, передає пресслужба КМВА.
«Ще від вчорашнього дня в місті в цілому і в кожному районі окремо створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (в тому числі стану інженерних мереж). Комісіям поставлене завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати», - сказано у заяві.
Він зазначив, що в разі виявлення недоліків – їх мають усунути в найкоротший термін
Також Сергій Попко додав, що щоденно триває системна робота щодо приведення в належний стан наявних укриттів, і забезпечення цілодобового та безперешкодного доступу до укриттів для цивільного населення.
Нагадаємо, 23 грудня Київська міська військова адміністрація повідомила про відновлення шкільного укриття після аварії.
Додамо, у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості зобов'язали Київську міську адміністрацію перевірити усі укриття столиці.
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