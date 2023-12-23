У Києві проведуть масштабну перевірку всіх укриттів

Начальник КМВА Сергій Попко підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів столиці.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що підписав доручення щодо негайної інспекція всіх укриттів Києва. За його словами, аварія в шкільному укритті Соломʼянського району не має повторитися, передає пресслужба КМВА.

«Ще від вчорашнього дня в місті в цілому і в кожному районі окремо створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (в тому числі стану інженерних мереж). Комісіям поставлене завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати», - сказано у заяві.

Він зазначив, що в разі виявлення недоліків – їх мають усунути в найкоротший термін

Також Сергій Попко додав, що щоденно триває системна робота щодо приведення в належний стан наявних укриттів, і забезпечення цілодобового та безперешкодного доступу до укриттів для цивільного населення.

Нагадаємо, 23 грудня Київська міська військова адміністрація повідомила про відновлення шкільного укриття після аварії.

Додамо, у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості зобов'язали Київську міську адміністрацію перевірити усі укриття столиці.

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