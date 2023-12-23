В Киеве проведут масштабную проверку всех укрытий после аварии в школе

Начальник КГВА Сергей Попко подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий столицы.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий Киева. По его словам, авария в школьном укрытии Соломенского района не должна повториться, передает пресс-служба КГВА.

«Еще со вчерашнего дня в городе в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей). Комиссиям поставлена задача проверить укрытие до 29 декабря и отчитаться», - говорится в заявлении.

Он отметил, что в случае обнаружения недостатков – их должны устранить в кратчайшие сроки.

Также Сергей Попко добавил, что ежедневно продолжается системная работа по приведению в надлежащее состояние имеющихся укрытий и обеспечению круглосуточного и беспрепятственного доступа к укрытиям для гражданского населения.

Напомним, 23 декабря Киевская городская военная администрация сообщила о возобновлении школьного укрытия после аварии.

Добавим, в Министерстве по стратегическим отраслям промышленности обязали Киевскую городскую администрацию проверить все укрытия столицы.

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