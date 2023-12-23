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  1. В Украине

В Киеве проведут масштабную проверку всех укрытий после аварии в школе

11:22, 23 декабря 2023
Начальник КГВА Сергей Попко подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий столицы.
В Киеве проведут масштабную проверку всех укрытий после аварии в школе
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Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий Киева. По его словам, авария в школьном укрытии Соломенского района не должна повториться, передает пресс-служба КГВА.

«Еще со вчерашнего дня в городе в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей). Комиссиям поставлена задача проверить укрытие до 29 декабря и отчитаться», - говорится в заявлении.

Он отметил, что в случае обнаружения недостатков – их должны устранить в кратчайшие сроки.

Также Сергей Попко добавил, что ежедневно продолжается системная работа по приведению в надлежащее состояние имеющихся укрытий и обеспечению круглосуточного и беспрепятственного доступа к укрытиям для гражданского населения.

Напомним, 23 декабря Киевская городская военная администрация сообщила о возобновлении школьного укрытия после аварии.

Добавим, в Министерстве по стратегическим отраслям промышленности обязали Киевскую городскую администрацию проверить все укрытия столицы.

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