В Киеве проведут масштабную проверку всех укрытий после аварии в школе

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий Киева. По его словам, авария в школьном укрытии Соломенского района не должна повториться, передает пресс-служба КГВА.
«Еще со вчерашнего дня в городе в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей). Комиссиям поставлена задача проверить укрытие до 29 декабря и отчитаться», - говорится в заявлении.
Он отметил, что в случае обнаружения недостатков – их должны устранить в кратчайшие сроки.
Также Сергей Попко добавил, что ежедневно продолжается системная работа по приведению в надлежащее состояние имеющихся укрытий и обеспечению круглосуточного и беспрепятственного доступа к укрытиям для гражданского населения.
Напомним, 23 декабря Киевская городская военная администрация сообщила о возобновлении школьного укрытия после аварии.
Добавим, в Министерстве по стратегическим отраслям промышленности обязали Киевскую городскую администрацию проверить все укрытия столицы.
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