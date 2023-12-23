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  1. В Украине

Ведущий «24 канала» Печий сбежал за границу, воспользовавшись командировкой в Брюссель

11:41, 23 декабря 2023
Журналист Алексей Печий заявил, что «продолжит информационную борьбу за Украину» за границей.
Ведущий «24 канала» Печий сбежал за границу, воспользовавшись командировкой в Брюссель
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Ведущий «24 канала» Алексей Печий не вернулся в Украину после саммита Европейского совета в Брюсселе, на который уехал за аккредитацией. На своей странице в Facebook он объяснил решение тем, что «уровень поддержки Украины среди западного общества меняется», поэтому он решил «продолжить информационную борьбу за Украину» за рубежом.

В телеканале заявили: «Алексей Печий получил аккредитацию на саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, после его завершения журналист и экс-ведущий 24 канала не вернулся в Украину. И только через неделю написал пост, в котором пытался оправдать свою предательскую позицию».

В свою очередь, генеральный директор медиахолдинга «Люкс» Роман Андрейко отметил, что Печий сбежал из страны, «осознавая все последствия своего побега», и буквально сжег мосты.

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