Ведущий «24 канала» Печий сбежал за границу, воспользовавшись командировкой в Брюссель

Журналист Алексей Печий заявил, что «продолжит информационную борьбу за Украину» за границей.

Ведущий «24 канала» Алексей Печий не вернулся в Украину после саммита Европейского совета в Брюсселе, на который уехал за аккредитацией. На своей странице в Facebook он объяснил решение тем, что «уровень поддержки Украины среди западного общества меняется», поэтому он решил «продолжить информационную борьбу за Украину» за рубежом.

В телеканале заявили: «Алексей Печий получил аккредитацию на саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, после его завершения журналист и экс-ведущий 24 канала не вернулся в Украину. И только через неделю написал пост, в котором пытался оправдать свою предательскую позицию».

В свою очередь, генеральный директор медиахолдинга «Люкс» Роман Андрейко отметил, что Печий сбежал из страны, «осознавая все последствия своего побега», и буквально сжег мосты.

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