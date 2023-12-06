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Умови пенсійного забезпечення військовослужбовців: що треба знати

23:03, 6 грудня 2023
Пенсії військовослужбовців обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення.
Умови пенсійного забезпечення військовослужбовців: що треба знати
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області  нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII військовослужбовці за  наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на довічну пенсію за вислугу років.

До таких військовослужбовців належать особи, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деякі інші особи, які мають право на пенсію за цим Законом.

Основна умова для призначення пенсії — звільнення військовослужбовців зі служби.

Для таких осіб передбачено три види пенсій:

- за вислугу років (незалежно від віку, за наявності вислуги 25 років і більше; при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ);

- по інвалідності (якщо вона настала під час виконання службових обовязків або під час проходження служби);

- у разі втрати годувальника (призначається непрацездатним членам сімї, які були на утриманні військовослужбовців, які померли, загинули або пропали безвісти).

Зберігається право на пенсію військовослужбовців у разі їх призову на військову службу.

Пенсії військовослужбовців обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Розміри пенсій залежно від їх виду складають:

- за вислугу років — 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;

- по інвалідності — 40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності;

- у разі втрати годувальника — 30-70 % на одного утриманця, залежно від причини смерті.

Заяви  про  призначення  пенсії за  вислугу  років та по інвалідності подаються особами відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1, із змінами, внесеними згідно з постановою Пенсійного фонду від 02.03.2023 № 10-1.

Заяви  про  призначення  пенсії за  вислугу  років та по інвалідності особам,  звільненим зі служби, подаються до органів Пенсійного фонду через уповноважені структурні підрозділи відповідних міністерств.

Заяву про призначення пенсії в разі втрати годувальника можна подати через уповноважені структурні підрозділи відповідних міністерств, особисто до органів Пенсійного фонду або засобами вебпорталу електронних послуг ПФУ.

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