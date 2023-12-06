Викрав майно підприємства під час окупації Київщини: судитимуть росіянина

Окупант разом зі спільниками вивіз з території підприємства майно вартістю понад мільйон гривень.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині до суду скерували обвинувальний акт щодо росіянина за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачений у складі 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії рф навесні 2022 року прибув на територію окупованого смт Димер Вишгородського району.

«Він разом з військовослужбовцями рф на бронетранспортері з символом «V» вдерся на територію товариства. Там обвинувачений допитував охоронця підприємства, прикладом автомата вдарив чоловіка по голові та грудях. Після цього наказав стати на коліна та погрожував потерпілому стратою», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що разом зі спільниками зловмисник вивіз з території підприємства майно вартістю понад мільйон гривень.

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