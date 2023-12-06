Литва планує розширити можливості позбавлення громадянства задля нацбезпеки країни

Урядові служби Литви проводять перевірки на відсутність підозрілих обставин в осіб, які отримали громадянство.

Джерело фото: lrt

МВС Литви планує внести пропозиції до законодавства, які розглядають можливість позбавлення литовського громадянства з міркувань національної безпеки. Зараз, згідно з чинними нормами, таку можливість мають лише особи, що отримали громадянство в особливому порядку, кількість яких складає близько 700 осіб. Урядові служби проводять перевірки щодо цих осіб, спрямовані на визначення відсутності у них підозрілих обставин. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на LRT.

Наразі особи, які отримали литовське громадянство за національним походженням або за іншими підставами, не можуть бути позбавлені цього статусу. Проте глава МВС Агне Білотайте повідомила про плани внести зміни, які дозволять позбавляти особу громадянства Литви, якщо вона визнається загрозою національній безпеці.

Зокрема, відділу міграції доручили переглянути списки осіб, що під санкціями, та перевірити наявність литовських громадян серед них або серед їхніх родичів. Такі заходи спрямовані на забезпечення безпеки країни та можливості уникнення потенційних загроз.

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