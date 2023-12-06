Київські мозаїки внесли до Реєстру культурної спадщини, фото

До Реєстру культурної спадщини внесли 4 твори.

Фото: doks.kyivcity.gov.ua

У столиці мозаїки, керамічні панно та вітражі хочуть зберегти від знищення. До Державного реєстру культурної спадщини внесли одразу чотири нові мозаїки, передає Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

У відомстві зазначають, що в Києві збереглося чимало творів монументального мистецтва 1950-80-х років, які яскраво відображають характерний для доби модернізму синтез мистецтв.

«На жаль, ці монументальні твори сьогодні перебувають у поганому стані через невідповідне використання, відсутність ремонтних робіт, занедбаність самих будівель. Також небезпекою є їхнє фізичне знищення через утеплення стін тощо», — сказано у повідомлені.

Надали статус виявлених об’єктів культурної спадщини двом творам художника-монументаліста Федора Тетянича. Мозаїчне панно «Квітучі сади або» «Україна молода» на фасаді будівлі в Дарницькому районі. Панно «Україна молода» вже занесено до Державного реєстру як пам’ятка місцевого значення.

А також панно «Наука» на стіні одного з корпусів Київського політехнічного університету на вулиці Політехнічній.

Зокрема, до переліку виявлених об’єктів включили ансамбль мозаїчних панно на житлових будинках по Берестейському проспекту. Серія мозаїк створена у 1967–1979 роках.

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