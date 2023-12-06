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Киевские мозаики внесли в Реестр культурного наследия, фото

22:00, 6 декабря 2023
В Реестр культурного наследия внесли 4 произведения.
Киевские мозаики внесли в Реестр культурного наследия, фото
Фото: doks.kyivcity.gov.ua
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В столице мозаики, керамические панно и витражи хотят уберечь от уничтожения. В Государственный реестр культурного наследия внесли сразу четыре новых мозаики, передает Департамент охраны культурного наследия КГГА.

В ведомстве отмечают, что в Киеве сохранилось немало произведений монументального искусства 1950-80-х годов, ярко отражающих характерный для эпохи модернизма синтез искусств.

«К сожалению, эти монументальные произведения сегодня находятся в плохом состоянии из-за несоответствующего использования, отсутствия ремонтных работ, запущенности самих зданий. Также опасностью является их физическое уничтожение из-за утепления стен и тому подобное», — говорится в сообщении.

Предоставили статус выявленных объектов культурного наследия двум произведениям художника-монументалиста Федора Татьянича. Мозаичное панно «Цветящиеся сады» или «Украина молодая» на фасаде здания в Дарницком районе. Панно «Украина молодая» уже занесено в Государственный реестр как памятник местного значения.

А также панно Наука на стене одного из корпусов Киевского политехнического университета на улице Политехнической.

В частности, в список обнаруженных объектов включили ансамбль мозаичных панно на жилых домах по Брестскому проспекту. Серия мозаик создана в 1967-1979 годах.

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