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В Хозяйственном суде Одесской области из-за хакерской атаки приостановлена работа документооборота суда – судебные заседания пока проводиться не будут

16:27, 6 декабря 2023
До сих пор в суде приостановлен документооборот, поэтому судебные заседания с 30 ноября не проводятся.
В Хозяйственном суде Одесской области из-за хакерской атаки приостановлена работа документооборота суда – судебные заседания пока проводиться не будут
Источник фото: securitymagazine
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Хозяйственный суд Одесской области сообщает, что с 30 ноября 2023 года доступ к электронной почте суда, официальному веб-сайту суда на портале «Судебная власть», подсистеме «Электронный суд», функционалу автоматизированной системы документооборота суда приостановлены по независящим от суда причинам.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Специалистами принимаются необходимые меры по ограничению ущерба для критических систем и хранения данных.

Также в суде сообщают, что 7 декабря судебные заседания проводиться не будут. 

Напомним, что 30 ноября 2023 года Хозяйственный суд Одесской области подвергся хакерской атаке. Состоялось несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных сетей и ресурсов суда и рандомную массовую спам-рассылку фишинговых сообщений с вирусами в виде электронных писем среди государственных учреждений, предприятий, организаций и граждан.

Правоохранительными органами проводятся проверки.

В свою очередь, правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA 30.11.2023 зафиксировано массовое распространение электронных писем с тематикой "Повестки в суд" и вложением в виде файла "Хозяйственный суд Одесской области Повестка в суд.rar".

Указанный RAR-архив содержит защищенный паролем файл "Повестка в суд.rar", в котором находится документ с макросом "Повестка в суд.doc".

CERT-UA сообщало, что заранее «раскрыло злонамеренный замысел» и приняты неотложные меры по минимизации вероятности реализации киберугрозы.

При этом следует отметить, что рассылка электронных писем осуществлена более 15000 адресатов с использованием легитимных скомпрометированных учетных записей одного из органов судебной власти Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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