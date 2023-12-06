У Господарському суді Одеської області через хакерську атаку призупинено роботу документообігу суду – судові засідання поки проводитися не будуть

Досі у суді призупинено документообіг, тож судові засідання з 30 листопада не проводяться.

Джерело фото: securitymagazine

Господарський суд Одеської області повідомляє, що з 30 листопада 2023 року доступ до електронної пошти суду, офіційного веб-сайту суду на порталі «Судова влада», підсистеми «Електронний суд», функціоналу автоматизованої системи документообігу суду призупинено з незалежних від суду причин.

На даний час тривають відновлювальні роботи.

Фахівцями вживаються необхідні заходи для обмеження шкоди для критичних систем і збереження даних.

Також у суді повідомляють, що 7 грудня судові засідання проводитись не будуть.

Нагадаємо, що 30 листопада 2023 року Господарський суд Одеської області зазнав хакерської атаки. Відбулось несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж і ресурсів суду та здійснено рандомну масову спам-розсилку фішингових повідомлень з вірусами у вигляді електронних листів серед державних установ, підприємств, організацій та громадян.

Правоохоронними органами здійснюються перевірки.

В свою чергу, Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA 30.11.2023 зафіксовано масове розповсюдження електронних листів з тематикою "Повістки до суду" та вкладенням у вигляді файлу "Господарський суд Одеської області Повістка до суду.rar".

Зазначений RAR-архів містить захищений паролем файл "Повістка до суду.rar", в якому знаходиться документ з макросом "Повістка до суду.doc".

CERT-UA повідомляло, що заздалегідь «розкрило зловмисний задум» та вжито невідкладних заходів з мінімізації вірогідності реалізації кіберзагрози.

При цьому, слід зауважити, що розсилку електронних листів здійснено більше ніж 15000 адресатів з використанням легітимних скомпрометованих облікових записів одного з органів судової влади України.

Автор: Наталя Мамченко

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