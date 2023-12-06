Прокуратура через суд вимагає віддати територіальній громаді квартиру в центрі Києва на майже в 2 млн гривень

Прокуратура через суд вимагає визнати за територіальною громадою 2-кімнатну квартиру в центрі Києва, яка належала померлому без спадкоємців.

У судовому порядку Шевченківська окружна прокуратура Києва вимагає визнати за територіальною громадою столиці 2-кімнатну квартиру, що знаходиться на вулиці Митрофана Довнар-Запольського в Шевченківському районі міста. Її вартість оцінюється майже в 2 мільйони гривень, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура у ході кримінального провадження встановила, що власником квартири був одинокий мешканець Києва, який помер і не залишив спадкоємців. Згідно з нормами, його майно мало бути передане до комунальної власності через відсутність спадкоємців.

Проте внаслідок розслідування виявилося, що уповноважені органи не вжили заходів щодо передачі цієї квартири до власності територіальної громади міста.

З метою захисту прав і інтересів територіальної громади прокуратура звернулась до Шевченківського районного суду Києва з заявою про визнання спадщини померлого та передачу цього майна у власність територіальній громаді столиці.

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