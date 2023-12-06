Прокуратура через суд требует отдать территориальной общине квартиру в центре Киева на почти в 2 млн гривен

Прокуратура через суд требует признать за территориальной общиной 2-комнатную квартиру в центре Киева, которая принадлежала умершему без наследников.

В судебном порядке Шевченковская окружная прокуратура Киева требует признать за территориальной общиной столицы 2-комнатную квартиру, находящуюся на улице Митрофана Довнар-Запольского в Шевченковском районе города. Ее стоимость оценивается почти в 2 миллиона гривен, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура в ходе уголовного производства установила, что владельцем квартиры был одинокий житель Киева, который умер и не оставил наследников. Согласно нормам, его имущество должно было быть передано в коммунальную собственность из-за отсутствия наследников.

Однако в результате расследования оказалось, что уполномоченные органы не приняли меры по передаче этой квартиры в собственность территориальной общины города.

С целью защиты прав и интересов территориальной общины прокуратура обратилась в Шевченковский районный суд Киева с заявлением о признании наследства умершего и передаче этого имущества в собственность территориальной общине столицы.

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