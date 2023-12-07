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  1. Общество

7 декабря в мире празднуют Хануку

07:30, 7 декабря 2023
«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Ханукой.
7 декабря в мире празднуют Хануку
Фото из открытых источников
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Вечером 7 декабря начнется празднование Хануки, которую традиционно отмечают в течение восьми дней.

Хануку также называют «Праздник восьми свеч» или «Праздник огней». В Хануку принято зажигать особый подсвечник – ханукию, в котором 9 свечей: 8 свечей символизируют дни чуда, а от девятой - зажигают остальные (в первый день – одну, во второй – вторую и т. д.).

«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Ханукой – праздником света, радости и надежды. Желаем Вам счастья, здоровья, благополучия и мира. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, понимание и достаток.

Поздравления с Ханукой: картинки и лучшие пожелания

***

Ханука — праздник чуда, повествующего о том, что даже в самых трудных случаях нужно хранить верность тому, что задумано и верить в лучшее! Сегодня я хочу искренне и от всего сердца пожелать вам не знать горестей и печалей, жить каждый день с радостью и любовью!

***

Поздравляем с Праздником Огней, с Ханукой. Пусть в этот светлый праздник ханукия горит в каждом доме и пусть эта ночь принесет свет и радость в каждую семью. Удачного праздника, хорошего угощения, празднования в кругу семьи. Пусть же счастье будет с нами и сегодня, и всегда.

***

В память о чуде, мы зажигаем свечи в эти дни. Мы празднуем Хануку, счастливы мы и счастливы наши семьи. Пусть радость и внутренний свет будут с вашей родней не только в эти праздничные дни, но и всегда. Вкусных угощений и приятных праздников в кругу вашей семьи.

***

Огни святые Хануки зажглись,

Великий праздник на пороге,

Желаю, чтоб мечты твои сбылись,

Чтоб горе не встречалось на дороге.

Еще тебе от сердца благодати,

Здоровья и добра твоему дому,

Здоровья я желаю кстати,

Чтоб места не было плохому.

***

Сегодня нужно верить в чудо!

Ведь Ханука скоро придет!

И освятит храм ваших судеб,

С восьмой свечой, вам песнь прольет!

Я поздравляю, всех кто верит,

Кто в сердце памятно хранит.

Тот день, который шел с победой,

Тот день, что душу оживит!

***

Сегодня Ханука идет

И я хочу тебя поздравить,

Пусть в чудо праздник окунет,

Когда свечу ты будешь ставить.

Пусть с тем волшебным огоньком

Сгорят твои ненастья,

Пусть дом наполнится добром

И безграничным счастьем.

***

Зажгутся свечи и развеют мрак.

Возникнет радость, словно ниоткуда.

Остался праздник Хануки в веках

Напоминаньем о победе чуда.

Пусть огоньки рассеют эту тьму,

Помогут вечером найти дорогу.

Желаю счастья дому твоему,

Пускай огонь прогонит все тревоги.

Фото из открытых источников

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