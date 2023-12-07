7 декабря в мире празднуют Хануку

Вечером 7 декабря начнется празднование Хануки, которую традиционно отмечают в течение восьми дней.
Хануку также называют «Праздник восьми свеч» или «Праздник огней». В Хануку принято зажигать особый подсвечник – ханукию, в котором 9 свечей: 8 свечей символизируют дни чуда, а от девятой - зажигают остальные (в первый день – одну, во второй – вторую и т. д.).
«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Ханукой – праздником света, радости и надежды. Желаем Вам счастья, здоровья, благополучия и мира. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, понимание и достаток.
Поздравления с Ханукой: картинки и лучшие пожелания
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Ханука — праздник чуда, повествующего о том, что даже в самых трудных случаях нужно хранить верность тому, что задумано и верить в лучшее! Сегодня я хочу искренне и от всего сердца пожелать вам не знать горестей и печалей, жить каждый день с радостью и любовью!
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Поздравляем с Праздником Огней, с Ханукой. Пусть в этот светлый праздник ханукия горит в каждом доме и пусть эта ночь принесет свет и радость в каждую семью. Удачного праздника, хорошего угощения, празднования в кругу семьи. Пусть же счастье будет с нами и сегодня, и всегда.
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В память о чуде, мы зажигаем свечи в эти дни. Мы празднуем Хануку, счастливы мы и счастливы наши семьи. Пусть радость и внутренний свет будут с вашей родней не только в эти праздничные дни, но и всегда. Вкусных угощений и приятных праздников в кругу вашей семьи.
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Огни святые Хануки зажглись,
Великий праздник на пороге,
Желаю, чтоб мечты твои сбылись,
Чтоб горе не встречалось на дороге.
Еще тебе от сердца благодати,
Здоровья и добра твоему дому,
Здоровья я желаю кстати,
Чтоб места не было плохому.
***
Сегодня нужно верить в чудо!
Ведь Ханука скоро придет!
И освятит храм ваших судеб,
С восьмой свечой, вам песнь прольет!
Я поздравляю, всех кто верит,
Кто в сердце памятно хранит.
Тот день, который шел с победой,
Тот день, что душу оживит!
***
Сегодня Ханука идет
И я хочу тебя поздравить,
Пусть в чудо праздник окунет,
Когда свечу ты будешь ставить.
Пусть с тем волшебным огоньком
Сгорят твои ненастья,
Пусть дом наполнится добром
И безграничным счастьем.
***
Зажгутся свечи и развеют мрак.
Возникнет радость, словно ниоткуда.
Остался праздник Хануки в веках
Напоминаньем о победе чуда.
Пусть огоньки рассеют эту тьму,
Помогут вечером найти дорогу.
Желаю счастья дому твоему,
Пускай огонь прогонит все тревоги.
Фото из открытых источников
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