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  1. В мире

Британия ввела санкции против организаций, поддерживающих Путина

16:33, 6 декабря 2023
Санкции были наложены на предприятия из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана.
Британия ввела санкции против организаций, поддерживающих Путина
Фото: Getty Images
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Правительство Британии объявило о новых санкциях, направленных против людей и групп, обеспечивающих и финансирующих экспорт военного оборудования в рф. Об этом сообщается на сайте правительства.

В список санкций вошли предприятия в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане, продолжающие поддерживать незаконное вторжение рф в Украину.

«Включив организации, работающие в Китае, Сербии и Узбекистане, Великобритания в настоящее время приняла меры против более 30 организаций третьих стран, поддерживающих военные усилия рф. Это сигнализирует о нетерпимости Великобритании тем, кто способствует незаконной войне россии, где бы они не находились», – отмечается в сообщении.

В список из 46 новых санкций также вошли российские производители оружия и импортеры военной продукции, а также три субъекта, поддерживающие сеть группы «Вагнера», и четыре оператора судов так называемого «теневого флота», используемых рф для смягчения удара санкций, связанных с нефтью.

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