Британия ввела санкции против организаций, поддерживающих Путина

Санкции были наложены на предприятия из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана.

Фото: Getty Images

Правительство Британии объявило о новых санкциях, направленных против людей и групп, обеспечивающих и финансирующих экспорт военного оборудования в рф. Об этом сообщается на сайте правительства.

В список санкций вошли предприятия в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане, продолжающие поддерживать незаконное вторжение рф в Украину.

«Включив организации, работающие в Китае, Сербии и Узбекистане, Великобритания в настоящее время приняла меры против более 30 организаций третьих стран, поддерживающих военные усилия рф. Это сигнализирует о нетерпимости Великобритании тем, кто способствует незаконной войне россии, где бы они не находились», – отмечается в сообщении.

В список из 46 новых санкций также вошли российские производители оружия и импортеры военной продукции, а также три субъекта, поддерживающие сеть группы «Вагнера», и четыре оператора судов так называемого «теневого флота», используемых рф для смягчения удара санкций, связанных с нефтью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.