Британія ввела санкції проти організацій, які підтримують Путіна

Санкції наклали на підприємства з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану.

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Уряд Британії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують експорт військового обладнання в рф. Про це повідомляється на сайті уряду.

До списку санкцій увійшли підприємства в Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення рф в Україну.

«Включивши організації, які працюють у Китаї, Сербії та Узбекистані, Великобританія в даний час вжила заходів проти більш ніж 30 організацій третіх країн, які підтримують військові зусилля росії. Це сигналізує про нетерпимість Великобританії до тих, хто сприяє незаконній війні рф, де б вони не знаходилися», – зазначається у повідомленні.

До списку з 46 нових санкцій також увійшли російські виробники зброї та імпортери військової продукції також, а також три суб'єкти, що підтримують мережу групи «Вагнера», і чотири оператори суден так званого «тіньового флоту», що використовуються рф для пом'якшення удару санкцій, пов'язаних з нафтою.

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