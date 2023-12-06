Цифри невтішні, але цілком передбачувані, — Оксен Лісовий про результати дослідження освіти в Україні

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, погіршення результатів пов'язані з тривалими обмеженнями через COVID-19 і неготовність системи освіти до пандемії, війною, а також зі стресом.

Фото: glavcom.ua

Як раніше повідомлялося, 42% підлітків в Україні не знають математики на базовому рівні — такі результати міжнародного дослідження якості освіти PISA (Programme for International Student Assessment). Воно проводили з 3 по 26 жовтня 2022 року.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що такі результати були цілком прогнозованими, зважаючи на умови, в яких опинилася Україна та школярі, передає «Укрінформ».

«Цифри для нас невтішні, але цілком передбачувані, враховуючи ті умови, в яких ми перебували, в яких перебували наші діти й наша освіта», - зазначив Лісовий і додав: «Є й позитив – це сам факт проведення, адже ми чи не єдина країна, яка проводила таке дослідження під час повномасштабної війни на своїй території. Це про нашу із вами впертість, стійкість упевненість в тому, що ми побудуємо нашу держави демократичною, успішною, економічно процвітаючою. Це про наші із вами цінності, про те, що людина для нас – головне і найважливіше».

За його словами, загалом погіршення результатів пов'язані з тривалими обмеженнями через COVID-19 і неготовність системи освіти до пандемії, повномасштабною війною, а також зі стресом. Водночас глава МОН звернув вагу на те, що зниження результатів відзначається не лише в Україні, а й в інших досліджуваних країнах. Це, за його словами, також пов'язано з пандемією та тривалим дистанційним навчанням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.