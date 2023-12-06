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«Гарний хлопець – не професія», - в «Слузі народу» розкритикували міністра Оксена Лісового

15:33, 6 грудня 2023
Нардеп від «Слуги народу» Віталій Безгін розкритикував міністра Оксена Лісового за те, що той неввічливо відповідає на запити народних депутатів.
«Гарний хлопець – не професія», - в «Слузі народу» розкритикували міністра Оксена Лісового
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Народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади Віталій Безгін вирішив публічно розкритикувати міністра освіти України Оксена Лісового.

«Гарний хлопець - не професія.

Якщо Оксен Лісовий дозволяє собі відповідати на запити народних депутатів щодо перегляду освітньої субвенції внаслідок ліквідації СМТ у форматі «пане народний депутате, йдіть н...., ми нічого робити не будемо», то схоже зміна Шкарлета нічого не змінила.

Тому поки порада пану міністру, готуйтесь на засідання нашого комітету зі звітом по темі. Після поради буде офіційний виклик 08.12. Вибір за вами», - зазначив Безгін.

На питання, навіщо тоді депутати голосували за міністра, парламентар відповів, що Оксен Лісовий «дуже йому сподобався, коли був на фракції та презентував бачення, але робота показує дещо інше».

У коментарях Безгіну почали радити «взяти людину зі Швеції, яка за рік побудує справжню якісну освітню систему».

Також у депутата спитали, чи планують у 2024 році підвищувати зарплати в освітній сфері, на що Безгін відповів, що «з ресурсом в 2024 буде проблема на всіх рівнях, але органам місцевого самоврядування гріх жалітися».

До критики міністра долучилися окремі блогери, які ставлять йому у провину звільнення Ірини Фаріон з університету «Львівська політехніка».

Автор: Наталя Мамченко

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