У МОЗ назвали симптоми зневоднення у дітей та дорослих

Сильне зневоднення може призвести до розвитку ниркової недостатності та лікування у медзакладі.

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Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що влітку наше тіло швидше втрачає воду. Крім того, підвищується ризик зараження кишковими інфекціями — вони можуть спричиняти блювання і діарею, через що людина втрачає багато рідини.

«Це називається зневодненням (дегідратацією).

Внаслідок зневоднення організму серце змушене працювати інтенсивніше, а судини мозку звужуються. Це впливає на пам’ять та координацію рухів, самопочуття. Можуть початися судоми та перебої у роботі серця», - підкреслили у відомстві.

У МОЗ підкреслили, що сильне зневоднення може призвести до розвитку ниркової недостатності та лікування у медзакладі, зокрема, і у відділеннях інтенсивної терапії.

«Щоб уникнути зневоднення організму ,важливо пити негазовану чисту воду (від 1 літра на день). Зменшити кількість солодкої, смаженої та жирної їжі. Людям, які мають хронічні захворювання чи постійно приймають ліки – дотримуватися рекомендацій медиків. А в разі погіршення самопочуття негайно звернутися до сімейного лікаря чи найближчого медзакладу», - додали у МОЗ.

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