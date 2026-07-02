В Минздраве назвали симптомы обезвоживания у детей и взрослых

Сильное обезвоживание может привести к развитию почечной недостаточности и необходимости лечения в медучреждении.

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Министерство здравоохранения Украины напомнило, что летом наш организм быстрее теряет воду. Кроме того, повышается риск заражения кишечными инфекциями — они могут вызывать рвоту и диарею, из-за чего человек теряет много жидкости.

«Это называется обезвоживанием (дегидратацией).

Вследствие обезвоживания организма сердце вынуждено работать интенсивнее, а сосуды головного мозга сужаются. Это влияет на память и координацию движений, самочувствие. Могут начаться судороги и перебои в работе сердца», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что сильное обезвоживание может привести к развитию почечной недостаточности и необходимости лечения в медучреждении, в частности, и в отделениях интенсивной терапии.

«Чтобы избежать обезвоживания организма, важно пить негазированную чистую воду (от 1 литра в день). Уменьшить количество сладкой, жареной и жирной пищи. Людям, которые имеют хронические заболевания или постоянно принимают лекарства, — придерживаться рекомендаций медиков. А в случае ухудшения самочувствия немедленно обратиться к семейному врачу или в ближайшее медучреждение», — добавили в Минздраве.

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