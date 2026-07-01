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Суд в Бельгии признал курьеров Uber Eats самозанятыми: компания выиграла дело о статусе работников

20:46, 1 июля 2026
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Трудовой суд в Брюсселе постановил, что курьеры платформы не являются наемными работниками, несмотря на требования о переквалификации.
Суд в Бельгии признал курьеров Uber Eats самозанятыми: компания выиграла дело о статусе работников
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Сервис доставки Uber Eats выиграл в Бельгии судебное дело об определении правового статуса курьеров — считать ли их самозанятыми работниками, работающими через платформу, или наемными работниками. Об этом сообщает The Brussels Times.

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Франкоязычный трудовой суд в Брюсселе вынес решение, согласно которому трое бывших курьеров по доставке еды для платформы Uber Eats действительно работали как самозанятые работники. Сами курьеры настаивали, что их следовало считать штатными работниками.

Суд отметил, что сам факт существования трудовых отношений не означает автоматического наличия трудового договора. Такую позицию он изложил в трех решениях, принятых во вторник.

В решении также указано, что Uber Eats соблюдает условия работы для самозанятых курьеров, которые несовместимы с признаками трудового договора.

Отдельно суд отметил, что ни алгоритмические системы, ни геолокация не дают платформе возможности осуществлять иерархический контроль над курьерами.

Требование к курьерам делать фотографии, как указано в решении, «служит лишь для подтверждения того, что курьер действительно является лицом, зарегистрированным на платформе».

Uber Eats обратился в суд по трудовым спорам после того, как Административная комиссия по регулированию трудовых отношений (CAR) в апреле 2024 года поддержала позицию курьеров и заявила, что их следует переквалифицировать в штатных сотрудников.

Суд постановил, что судебные издержки, понесенные Uber Eats, должны быть компенсированы бельгийским государством, Национальным управлением социального страхования (RSZ) и тремя курьерскими службами.

В то же время в решениях суда обращается внимание на сложные условия труда курьеров. В частности, отмечается, что «очевидно, что курьеры получают небольшое вознаграждение за мелкие задания».

Также суд добавил, что такая ситуация может создавать неопределенность и требовать значительной доступности, особенно для тех работников, которые не имеют других доходов и финансово зависят от работы курьерами по доставке еды.

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суд Бельгия трудовые отношения

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