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Суд у Бельгії визнав кур’єрів Uber Eats самозайнятими: компанія виграла справу про статус працівників

20:46, 1 липня 2026
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Трудовий суд у Брюсселі постановив, що кур’єри платформи не є найманими працівниками, попри вимоги про перекваліфікацію.
Суд у Бельгії визнав кур’єрів Uber Eats самозайнятими: компанія виграла справу про статус працівників
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Сервіс доставки Uber Eats виграв у Бельгії судову справу щодо визначення правового статусу кур’єрів — чи вважати їх самозайнятими працівниками, які працюють через платформу, або найманими працівниками. Про це повідомляє The Brussels Times.

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Франкомовний трудовий суд у Брюсселі ухвалив рішення, згідно з яким троє колишніх кур’єрів доставки їжі для платформи Uber Eats дійсно працювали як самозайняті працівники. Самі кур’єри наполягали, що їх слід було вважати штатними працівниками.

Суд зазначив, що сам факт існування робочих відносин не означає автоматичної наявності трудового договору. Таку позицію він виклав у трьох рішеннях, ухвалених у вівторок.

У рішенні також вказано, що Uber Eats дотримується умов роботи для самозайнятих кур’єрів, які є несумісними з ознаками трудового договору.

Окремо суд зауважив, що ні алгоритмічні системи, ні геолокація не дають платформі можливості здійснювати ієрархічний контроль над кур’єрами.

Вимога до кур’єрів робити фотографії, як зазначено в рішенні, «служить лише для підтвердження того, що кур’єр дійсно є особою, зареєстрованою на платформі».

Uber Eats звернувся до суду з трудових спорів після того, як Адміністративна комісія з регулювання трудових відносин (CAR) у квітні 2024 року підтримала позицію кур’єрів і заявила, що їх слід перекваліфікувати у штатних працівників.

Суд постановив, що судові витрати, понесені Uber Eats, мають бути компенсовані бельгійською державою, Національним управлінням соціального страхування (RSZ) та трьома кур’єрськими службами.

Водночас у рішеннях суду звертається увага на складні умови праці кур’єрів. Зокрема зазначається, що «очевидно, що кур’єри отримують невелику винагороду за дрібні завдання».

Також суд додав, що така ситуація може створювати невизначеність і вимагати значної доступності, особливо для тих працівників, які не мають інших доходів і фінансово залежать від роботи кур’єрами з доставки їжі.

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суд Бельгія трудові відносини

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