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Госорганы могут обязать давать содержательные ответы на обращение граждан, а не ограничиваться цитатами из законов

13:53, 1 июля 2026
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В Украине предлагают обязать государственные органы предоставлять гражданам содержательные ответы на обращения, объяснять применение законодательства и не ограничиваться формальными цитатами из законов.
Госорганы могут обязать давать содержательные ответы на обращение граждан, а не ограничиваться цитатами из законов
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Обращения граждан являются одним из ключевых инструментов коммуникации между обществом и государством, а также способом реализации права на получение информации и защиту своих законных прав и интересов.

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Законодательство обязывает органы государственной власти, местного самоуправления и других субъектов властных полномочий рассматривать такие обращения и предоставлять заявителям обоснованные ответы в установленные сроки. Вместе с тем отдельные граждане считают, что на практике официальные ответы нередко являются чрезмерно формализованными и содержат значительное количество цитат из законодательства без объяснения их применения к конкретной ситуации.

По их мнению, это затрудняет понимание содержания ответа и не всегда позволяет получить четкое разъяснение поставленного вопроса. В связи с этим предлагаются изменения, направленные на повышение качества и понятности официальной коммуникации между государственными органами и гражданами. Соответствующая электронная петиция была зарегистрирована на имя Кабинета Министров Украины.

Что предлагается

В петиции №41/010214-26эп отмечается, что на практике ответы на обращения граждан часто содержат формальные ссылки на законы и другие нормативно-правовые акты, которые, по мнению автора, не имеют непосредственного отношения к сути поставленного вопроса. Автор считает, что такие ссылки нередко приводятся без объяснения того, каким образом соответствующая норма законодательства применяется к конкретной ситуации, из-за чего основной смысл ответа теряется среди большого количества юридических формулировок. В результате, как указано в обращении, граждане вместо понятных разъяснений получают формальные ответы.

В связи с этим автор петиции предлагает:

  • обязать государственные органы предоставлять содержательные и предметные ответы, непосредственно касающиеся сути поставленного вопроса;
  • ограничить использование в ответах ссылок на законы, не имеющие непосредственного отношения к конкретному обращению;
  • в случае ссылки на законодательство одновременно разъяснять, каким образом соответствующая норма применяется к ситуации, изложенной в обращении;
  • ввести административную ответственность или дисциплинарные меры в отношении должностных лиц, которые систематически предоставляют формальные ответы;
  • обеспечить контроль за качеством ответов посредством механизмов обратной связи и внутреннего аудита в государственных учреждениях;
  • излагать основной ответ кратко и по существу уже в первых предложениях, используя понятный, а не чрезмерно формализованный язык.

В завершение автор подчеркивает, что прозрачность и качество коммуникации между государством и гражданами являются важным условием формирования доверия к органам власти. В обращении содержится призыв принять соответствующие изменения, чтобы официальные ответы были понятными, содержательными и полезными для людей.

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