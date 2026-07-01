Чиновник на Хмельнитчине растратил почти 2 млн грн на школьных закупках

Глава громады выдал заведомо ложные официальные документы, чтобы скрыть факт хищения.

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В Хмельницкой области суд признал виновным главу общины в растрате почти 1,9 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку оборудования для школ. Как сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, средства были предусмотрены на приобретение оборудования для учебного заведения, в частности лазертага для предмета «Защита Украины» и мультимедийных комплектов для Новой украинской школы.

Согласно документам, оборудование якобы уже было поставлено и передано на хранение. Вместе с тем на момент перечисления бюджетных средств техника в учебном заведении отсутствовала.

В прокуратуре отмечают, что для сокрытия этого глава общины выдал заведомо ложные официальные документы. Оборудование доставили в школу лишь в феврале 2025 года, уже после начала досудебного расследования.

Прокуроры Хмельницкой областной прокуратуры доказали в суде вину должностного лица в растрате бюджетных средств и служебном подлоге.

Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности сроком на 3 года и конфискацией имущества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители разоблачили организованную группу, которая растратила 5,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку средств радиоэлектронной борьбы для военных, и сообщили о подозрении четырем участникам схемы.

По данным следствия, они организовали схему завладения средствами Северодонецкой городской военной администрации с использованием фиктивных писем якобы от воинских подразделений с запросами на закупку средств радиоэлектронной борьбы. Деньги перечислялись на счета связанных компаний, после чего обналичивались и распределялись между участниками схемы.