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Посадовець на Хмельниччині розтратив майже 2 млн грн на шкільних закупівлях

21:15, 1 липня 2026
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Голова громади видав завідомо неправдиві офіційні документи, щоб приховати факт розкрадання.
Посадовець на Хмельниччині розтратив майже 2 млн грн на шкільних закупівлях
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На Хмельниччині суд визнав винним голову громади у розтраті майже 1,9 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлі обладнання для шкіл. Як повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі, кошти були передбачені на придбання обладнання для навчального закладу, зокрема лазертагу для предмета «Захист України» та мультимедійних комплектів для Нової української школи.

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За документами обладнання нібито вже було поставлене та передане на зберігання. Водночас на момент перерахування бюджетних коштів техніка у навчальному закладі була відсутня.

У прокуратурі зазначають, що для приховування цього голова громади видав завідомо неправдиві офіційні документи. Обладнання доставили до школи лише у лютому 2025 року, вже після початку досудового розслідування.

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели в суді вину посадовця у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні.

Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, із забороною обіймати відповідні посади строком на 3 роки та конфіскацією майна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці викрили організовану групу, яка розтратила 5,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для військових, та повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми. 

За даними слідства, вони організували схему заволодіння коштами Сіверськодонецької міської військової адміністрації через фіктивні листи нібито від військових підрозділів із запитами на закупівлю РЕБ.  Гроші перераховувалися на рахунки пов’язаних компаній, після чого їх переводили в готівку та розподіляли між учасниками схеми.

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прокуратура

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