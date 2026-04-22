Розтрата 5,6 млн грн на РЕБ для військових: викрито організовану групу

15:16, 22 квітня 2026
Правоохоронці викрили організовану групу, яка розтратила 5,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для військових, та повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми.
Розтрата 5,6 млн грн на РЕБ для військових: викрито організовану групу
Правоохоронці  викрили організовану групу, яка розтратила 5,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для військових. 

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, підозру оголосили чотирьом особам — підприємцю, директору комунального підприємства, адвокату та керівнику товариства.

За даними слідства, вони організували схему заволодіння коштами Сіверськодонецької міської військової адміністрації через фіктивні листи нібито від військових підрозділів із запитами на закупівлю РЕБ.

На підставі цих звернень фінансування отримувало комунальне підприємство, яке укладало договори з підконтрольними структурами. Фактично обладнання не закуповувалося і не постачалося, а операції прикривали підробленими документами.

Гроші перераховувалися на рахунки пов’язаних компаній, після чого їх переводили в готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та фінансові документи. Дії підозрюваних кваліфіковано за статтею про розтрату майна в особливо великих розмірах.

