  1. В Украине

Растрата 5,6 млн грн на РЭБ для военных: разоблачена организованная группа

15:16, 22 апреля 2026
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая растратила 5,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку средств радиоэлектронной борьбы для военных, и сообщили о подозрении четырем участникам схемы.
Растрата 5,6 млн грн на РЭБ для военных: разоблачена организованная группа
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая растратила 5,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку средств радиоэлектронной борьбы для военных.

Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, подозрение объявлено четырем лицам — предпринимателю, директору коммунального предприятия, адвокату и руководителю общества.

По данным следствия, они организовали схему завладения средствами Северодонецкой городской военной администрации через фиктивные письма якобы от воинских подразделений с запросами на закупку РЭБ.

На основании этих обращений финансирование получало коммунальное предприятие, которое заключало договоры с подконтрольными структурами. Фактически оборудование не закупалось и не поставлялось, а операции прикрывались поддельными документами.

Деньги перечислялись на счета связанных компаний, после чего их обналичивали и распределяли между участниками схемы.

Во время обысков правоохранители изъяли технику и финансовую документацию. Действия подозреваемых квалифицированы по статье о растрате имущества в особо крупных размерах.

прокуратура военные подозреваемый

