21-річний керманич BMW, який спричинив смертельну ДТП у Києві, не мав посвідчення водія

ДТП за участі п’яти автомобілів сталася 30 червня у Подільському районі міста.

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У Києві 21-річному водію автомобіля BMW, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Подільському районі, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Аварія сталася 30 червня близько 9:00 на вулиці Івана Виговського.

Правоохоронці встановили, що водій BMW, рухаючись першою смугою, під час перестроювання зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz та зачепив Daewoo Lanos. Після цього його автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Hyundai Sonata та KIA Magentis.

Унаслідок ДТП 51-річна водійка Hyundai Sonata загинула на місці.

За результатами перевірки приладом «Драгер» водій BMW на момент аварії був тверезим.

Сам підозрюваний отримав закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Також травмувалася пасажирка BMW. Від надання показань водій відмовився.

У прокуратурі зазначили, що 21-річний чоловік не мав посвідчення водія. Раніше його вже двічі притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом без права керування.

Зараз до суду скеровано клопотання про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.

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