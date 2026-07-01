В Україні пропонують утричі скоротити кількість поліцейських, провести незалежний аудит правоохоронних органів та органів виконавчої влади.

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Питання чисельності правоохоронних органів в Україні вже тривалий час залишається предметом суспільних дискусій. Особливо гостро воно постало після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли дедалі частіше почали лунати заклики переглянути кількість працівників силових структур і збільшити мобілізаційний ресурс для Сил оборони.

У соціальних мережах та публічних обговореннях громадяни неодноразово висловлювали думку, що частина правоохоронців могла б долучитися до захисту країни, тоді як забезпечення правопорядку всередині держави варто оптимізувати.

Водночас інша позиція полягає в тому, що навіть в умовах воєнного стану держава повинна зберігати достатню кількість правоохоронців для підтримання громадської безпеки, розслідування злочинів, реагування на надзвичайні ситуації, документування воєнних злочинів та забезпечення правопорядку як у тилових, так і в прифронтових регіонах.

Чому у Нацполіції виступають проти масової мобілізації правоохоронців

Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявляв, що масова мобілізація поліцейських може призвести до дефіциту кадрів, збільшення часу реагування на виклики та погіршення криміногенної ситуації.

За його словами, наразі майже 9 тисяч працівників Національної поліції виконують бойові завдання безпосередньо на фронті. Ще близько 34 тисяч правоохоронців несуть службу у прифронтових регіонах, де забезпечують громадську безпеку, документують воєнні злочини, евакуюють населення та виконують інші завдання в умовах війни.

Скільки поліцейських працює в Україні

Станом на початок 2026 року в Україні службу проходять близько 100 тисяч атестованих поліцейських. Це значно менше за граничну штатну чисельність у 141 330 посад, затверджену урядом ще у 2023 році.

Частина особового складу виконує бойові завдання або працює в прифронтових областях, тоді як інші забезпечують правопорядок у тилу, реагують на виклики, розслідують кримінальні правопорушення та кіберзлочини. Приблизно чверть особового складу становлять жінки, а понад 13 тисяч поліцейських — це молоді співробітники віком до 25 років.

Тим часом на сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію, автор якої пропонує провести незалежний аудит чисельності працівників правоохоронних органів та органів виконавчої влади.

У зверненні зазначається, що за результатами такого аудиту необхідно розробити план поетапного скорочення надлишкових посад із подальшим перерозподілом бюджетних коштів на пріоритетні напрями розвитку держави.

Автор петиції №41/010218-26еп стверджує, що, на його думку, у публічному просторі спостерігається надмірна присутність поліцейських, тоді як громадяни нерідко стикаються із затягуванням розгляду справ, формальними відповідями, бездіяльністю та, за його словами, неправомірними зупинками і перевірками. На думку автора, це негативно впливає на рівень довіри до державних інституцій.

Які зміни пропонуються

У тексті петиції пропонується:

провести відкритий аудит чисельності працівників поліції та органів виконавчої влади із залученням незалежних експертів;

оприлюднити порівняльний аналіз співвідношення кількості правоохоронців до чисельності населення в Україні та країнах Європейського Союзу;

розробити план поетапного скорочення чисельності правоохоронців щонайменше утричі;

спрямувати вивільнені бюджетні кошти на підвищення оплати праці працівників, цифровізацію державних послуг та розвиток механізмів участі громадян у законотворчому процесі;

запровадити прозорі критерії оцінки ефективності роботи правоохоронців, орієнтовані на реальний захист прав громадян.

Автор звернення зазначає, що метою ініціативи є підвищення ефективності, прозорості та рівня довіри до органів державної влади, а також формування компактнішої та більш підзвітної системи державного управління.

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