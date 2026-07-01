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Число полицейских предлагают сократить втрое: сколько правоохранителей работает сейчас и что предполагает инициатива

10:37, 1 июля 2026
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В Украине предлагают втрое сократить количество полицейских, провести независимый аудит правоохранительных органов и органов исполнительной власти.
Число полицейских предлагают сократить втрое: сколько правоохранителей работает сейчас и что предполагает инициатива
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Вопрос численности правоохранительных органов в Украине уже длительное время остается предметом общественных дискуссий. Особенно остро он встал после начала полномасштабного вторжения России, когда все чаще стали звучать призывы пересмотреть количество сотрудников силовых структур и увеличить мобилизационный ресурс для Сил обороны.

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В социальных сетях и публичных обсуждениях граждане неоднократно высказывали мнение, что часть правоохранителей могла бы присоединиться к защите страны, тогда как обеспечение правопорядка внутри государства следует оптимизировать.

В то же время другая позиция заключается в том, что даже в условиях военного положения государство должно сохранять достаточное количество правоохранителей для поддержания общественной безопасности, расследования преступлений, реагирования на чрезвычайные ситуации, документирования военных преступлений и обеспечения правопорядка как в тыловых, так и в прифронтовых регионах.

Почему в Нацполиции выступают против массовой мобилизации правоохранителей

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов заявлял, что массовая мобилизация полицейских может привести к дефициту кадров, увеличению времени реагирования на вызовы и ухудшению криминогенной ситуации.

По его словам, в настоящее время почти 9 тысяч сотрудников Национальной полиции выполняют боевые задачи непосредственно на фронте. Еще около 34 тысяч правоохранителей несут службу в прифронтовых регионах, где обеспечивают общественную безопасность, документируют военные преступления, эвакуируют население и выполняют другие задачи в условиях войны.

Сколько полицейских работает в Украине

По состоянию на начало 2026 года в Украине службу проходят около 100 тысяч аттестованных полицейских. Это значительно меньше предельной штатной численности в 141 330 должностей, утвержденной правительством еще в 2023 году.

Часть личного состава выполняет боевые задачи или работает в прифронтовых областях, тогда как остальные обеспечивают правопорядок в тылу, реагируют на вызовы, расследуют уголовные правонарушения и киберпреступления. Примерно четверть личного состава составляют женщины, а более 13 тысяч полицейских — это молодые сотрудники в возрасте до 25 лет.

Тем временем на сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция, автор которой предлагает провести независимый аудит численности сотрудников правоохранительных органов и органов исполнительной власти.

В обращении отмечается, что по результатам такого аудита необходимо разработать план поэтапного сокращения избыточных должностей с последующим перераспределением бюджетных средств на приоритетные направления развития государства.

Автор петиции №41/010218-26еп утверждает, что, по его мнению, в публичном пространстве наблюдается чрезмерное присутствие полицейских, тогда как граждане нередко сталкиваются с затягиванием рассмотрения дел, формальными ответами, бездействием и, по его словам, неправомерными остановками и проверками. По мнению автора, это негативно влияет на уровень доверия к государственным институтам.

Какие изменения предлагаются

В тексте петиции предлагается:

  • провести открытый аудит численности сотрудников полиции и органов исполнительной власти с привлечением независимых экспертов;
  • опубликовать сравнительный анализ соотношения количества правоохранителей к численности населения в Украине и странах Европейского Союза;
  • разработать план поэтапного сокращения численности правоохранителей как минимум втрое;
  • направить высвобожденные бюджетные средства на повышение оплаты труда работников, цифровизацию государственных услуг и развитие механизмов участия граждан в законотворческом процессе;
  • внедрить прозрачные критерии оценки эффективности работы правоохранителей, ориентированные на реальную защиту прав граждан.

Автор обращения отмечает, что целью инициативы является повышение эффективности, прозрачности и уровня доверия к органам государственной власти, а также формирование более компактной и более подотчетной системы государственного управления.

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Национальная полиция полиция Кабинет Министров Украины Украина петиция

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