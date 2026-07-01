С 1 июля жилищную субсидию будут назначать с месяца обращения в ПФУ

С 1 июля при подаче заявления на жилищную субсидию она будет назначена с месяца обращения.

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С 1 июля при подаче заявления на назначение жилищной субсидии помощь будут назначать с месяца обращения. Об этом предупредили в Пенсионном фонде Украины.

Как указали в ПФУ, если заявление о назначении субсидии подано в течение двух месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение. Такая норма предусмотрена пунктом 75 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 848.

В Пенсионном фонде отмечают, что большинству получателей субсидий повторно обращаться не нужно — если жилищная субсидия уже получалась в предыдущем периоде, то подать заявление на новый период должны только отдельные категории граждан.

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