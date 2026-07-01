З 1 липня житлову субсидію призначатимуть із місяця звернення до ПФУ

З 1 липня при поданні заяви на житлову субсидію її буде призначено з місяця звернення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 липня при поданні заяви на призначення житлової субсидії допомогу призначатимуть із місяця звернення. Про це попередили у Пенсійному фонді України.

Як вказали у ПФУ, якщо заяву про призначення субсидії подано протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання. Таку норму передбачає пункт 75 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 848.

У Пенсійному фонді зазначають, що більшості одержувачів субсидій повторно звертатися не потрібно — якщо житлова субсидія вже отримувалась в попередньому періоді, то подати заяву на новий період повинні лише окремі категорії громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.