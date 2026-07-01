21-летний водитель BMW, который спровоцировал смертельное ДТП в Киеве, не имел водительского удостоверения

ДТП с участием пяти автомобилей произошло 30 июня в Подольском районе города.

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В Киеве 21-летнему водителю автомобиля BMW, который спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Подольском районе, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Авария произошла 30 июня около 9:00 на улице Ивана Выговского.

Правоохранители установили, что водитель BMW, двигаясь по первой полосе, при перестроении столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz и задел Daewoo Lanos. После этого его автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Hyundai Sonata и KIA Magentis.

В результате ДТП 51-летняя водительница Hyundai Sonata погибла на месте.

По результатам проверки прибором «Драгер» водитель BMW на момент аварии был трезв.

Сам подозреваемый получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Также травмировалась пассажирка BMW. От дачи показаний водитель отказался.

В прокуратуре отметили, что 21-летний мужчина не имел водительского удостоверения. Ранее его уже дважды привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления.

В настоящее время в суд направлено ходатайство о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога.

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