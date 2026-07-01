На Вінниччині військовий пішов у СЗЧ вдруге: як його покарав суд

Чоловік повністю визнав свою провину, підтвердив обставини злочинів, розкаявся та погодився із запропонованим покаранням.

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На Вінниччині суд визнав винним військовослужбовця у повторному самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану та умисному невиконанні судового рішення. Чоловікові призначили покарання — 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду № 145/875/26, військовослужбовець у березні 2025 року без поважних причин самовільно залишив місце дислокації військової частини та був відсутній до кінця травня.

Після відкриття кримінального провадження чоловік повідомив про намір продовжити військову службу в іншій військовій частині. У грудні 2025 року Тиврівський районний суд звільнив його від кримінальної відповідальності за попереднім епізодом, зобов'язавши не пізніше ніж через 72 години після набрання ухвалою законної сили прибути до визначеної військової частини для продовження служби.

Однак, як встановив суд, військовослужбовець цього не зробив. Після набрання ухвалою законної сили він повторно не прибув до місця служби без поважних причин та перебував поза військовою частиною до 4 травня 2026 року, коли його виявили правоохоронці.

Таким чином, суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 407 — нез'явлення військовослужбовця на службу без поважних причин в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 382 — умисне невиконання судового рішення, що набрало законної сили.

Під час судового розгляду між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Чоловік повністю визнав свою провину, підтвердив обставини злочинів, розкаявся та погодився із запропонованим покаранням.

Суд призначив йому покарання визначили у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Ярмолинецький районний суд призначив 5 років позбавлення волі військовослужбовцю за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.

Обвинувачений проходив військову службу у військовій частині на посаді старшого оператора першого відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет окремого стрілецького батальйону оперативного командування у військовому званні старшого солдата. Самовільне залишення місця служби тривало з 16 січня 2023 року до 15 листопада 2023 року.