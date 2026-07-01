  1. Судебная практика

В Винницкой области военный пошел в СОЧ во второй раз: как его наказал суд

23:55, 1 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства преступлений, раскаялся и согласился с предложенным наказанием.
В Винницкой области военный пошел в СОЧ во второй раз: как его наказал суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области суд признал военнослужащего виновным в повторном самовольном оставлении места службы в условиях военного положения и умышленном неисполнении судебного решения. Мужчине назначено окончательное наказание — 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как говорится в приговоре суда № 145/875/26, военнослужащий в марте 2025 года без уважительных причин самовольно оставил место дислокации воинской части и отсутствовал до конца мая.

После открытия уголовного производства мужчина сообщил о намерении продолжить военную службу в другой воинской части. В декабре 2025 года Тывровский районный суд освободил его от уголовной ответственности по предыдущему эпизоду, обязав не позднее чем через 72 часа после вступления постановления в законную силу прибыть в определённую воинскую часть для продолжения службы.

Однако, как установил суд, военнослужащий этого не сделал. После вступления постановления в законную силу он повторно не прибыл к месту службы без уважительных причин и находился вне воинской части до 4 мая 2026 года, когда его обнаружили правоохранители.

Таким образом, суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 407 — неявка военнослужащего на службу без уважительных причин в условиях военного положения;
ч. 1 ст. 382 — умышленное неисполнение судебного решения, вступившего в законную силу.

В ходе судебного разбирательства между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. Мужчина полностью признал вину, подтвердил обстоятельства преступлений, раскаялся и согласился с предложенным наказанием.

Суд назначил ему наказание определено в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Ярмолинецкий районный суд назначил 5 лет лишения свободы военнослужащему за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения.

Обвиняемый проходил военную службу в воинской части на должности старшего оператора первого отделения противотанковых управляемых ракет взвода противотанковых управляемых ракет отдельного стрелкового батальона оперативного командования в воинском звании старшего солдата. Самовольное оставление места службы продолжалось с 16 января 2023 года по 15 ноября 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд военные решение суда Винница судебная практика военнослужащие мобилизация СЗЧ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Риски Антикоррупционной стратегии: от ограничения прав на землю до вмешательства в судебную ветвь власти

Основной проект Антикоррупционной стратегии обещает цифровизацию и меритократию, однако юридический анализ выявил в нем ряд красных линий: от угрозы государственному суверенитету до прямого вмешательства в независимость судов.

Верховный Суд: спрос на незаконную переправку мужчин через границу возник именно из-за ограничений военного положения

ВС подтвердил, что использование условий военного положения при незаконной переправке лиц через государственную границу является обстоятельством, отягчающим наказание.

Дайджест изменений с 1 июля: контракт для ВСУ, новые счета для военного сбора, бронирование и социальные новации

С 1 июля в Украине стартует масштабный пакет изменений: контракт для военных до 460 тыс. грн, новые правила бронирования, налоги и экспорт.

Проблема кадрового дефицита в апелляционных судах: ВСП отказал в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Киевского апелляционного суда Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза.

Розыск ТЦК и военная служба: действительно ли можно потерять страховой стаж для назначения пенсии

Вопрос о том, влияет ли влияние нахождения в розыске ТЦК на формирование страхового стажа для пенсии, напрямую связан с правилами учета ЕСВ и статусом лица в системе социального страхования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]