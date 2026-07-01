В Винницкой области военный пошел в СОЧ во второй раз: как его наказал суд
В Винницкой области суд признал военнослужащего виновным в повторном самовольном оставлении места службы в условиях военного положения и умышленном неисполнении судебного решения. Мужчине назначено окончательное наказание — 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Как говорится в приговоре суда № 145/875/26, военнослужащий в марте 2025 года без уважительных причин самовольно оставил место дислокации воинской части и отсутствовал до конца мая.
После открытия уголовного производства мужчина сообщил о намерении продолжить военную службу в другой воинской части. В декабре 2025 года Тывровский районный суд освободил его от уголовной ответственности по предыдущему эпизоду, обязав не позднее чем через 72 часа после вступления постановления в законную силу прибыть в определённую воинскую часть для продолжения службы.
Однако, как установил суд, военнослужащий этого не сделал. После вступления постановления в законную силу он повторно не прибыл к месту службы без уважительных причин и находился вне воинской части до 4 мая 2026 года, когда его обнаружили правоохранители.
Таким образом, суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 5 ст. 407 — неявка военнослужащего на службу без уважительных причин в условиях военного положения;
ч. 1 ст. 382 — умышленное неисполнение судебного решения, вступившего в законную силу.
В ходе судебного разбирательства между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. Мужчина полностью признал вину, подтвердил обстоятельства преступлений, раскаялся и согласился с предложенным наказанием.
Суд назначил ему наказание определено в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Ярмолинецкий районный суд назначил 5 лет лишения свободы военнослужащему за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения.
Обвиняемый проходил военную службу в воинской части на должности старшего оператора первого отделения противотанковых управляемых ракет взвода противотанковых управляемых ракет отдельного стрелкового батальона оперативного командования в воинском звании старшего солдата. Самовольное оставление места службы продолжалось с 16 января 2023 года по 15 ноября 2023 года.
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