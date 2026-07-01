Проблема кадрового дефицита в апелляционных судах: ВСП отказал в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Киевского апелляционного суда Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза.

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Вторая ДП Высшего совета правосудия рассмотрела объединенное дисциплинарное дело в отношении судей Киевского апелляционного суда Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза. Основанием стали дисциплинарные жалобы адвоката Ильи Серафимова в интересах Оксаны Суботович, а также другие жалобы, касающиеся затягивания с изготовлением полных текстов судебных решений.

Обстоятельства дела

Жалобы касались рассмотрения апелляционных жалоб в уголовных производствах. В одном из них апелляционное производство было открыто осенью 2023 года, решение об изменении приговора Шевченковского районного суда города Киева принято в январе 2025 года. Полный текст решения был изготовлен только в ноябре 2025 года — с задержкой почти на 10 месяцев. Аналогичная ситуация сложилась в другом деле, где постановление об отмене решения следственного судьи зарегистрировано в ЕГРСР со значительным опозданием.

Татьяна Тютюн выступала судьей-докладчиком в этих делах. Жалобщики, в частности адвокат Илья Серафимов в интересах Оксаны Суботович, указывали, что задержки в изготовлении полных текстов решений нарушают требования ст. 376 УПК Украины, лишают участников процесса возможности своевременного исполнения приговора и возмещения ущерба.

Позиция судей

Судьи объясняли задержки чрезмерной загруженностью Киевского апелляционного суда. Штатная численность судей уголовной палаты значительно превышает фактическую (по словам судей — в разы). Татьяна Тютюн и Иван Мосьондз отмечали, что рассматривают десятки дел еженедельно, работают в том числе по выходным, берут отпуска для временного снижения нагрузки, а также сталкиваются с дефицитом персонала аппарата (отсутствие секретарей и помощников). Судьи подчеркивали объективные причины — военное положение, воздушные тревоги, сложность дел и необходимость качественного мотивирования решений, а не формального подхода.

Татьяна Тютюн обратила внимание, что ранее уже получила предупреждение (решение Третьей дисциплинарной палаты от 4 июня 2025 года), однако проступок носит длящийся характер из-за системной загруженности.

Решение Второй Дисциплинарной палаты

Докладчик предлагал привлечь Татьяну Тютюн к ответственности в виде выговора с лишением доплат к должностному окладу на один месяц и отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности Ивана Мосьондза. После обсуждения и голосования палата отклонила это предложение.

По итогам рассмотрения Вторая Дисцыплинарная палата Высшего совета правосудия отказала в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Киевского апелляционного суда Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза и прекратила дисциплинарное производство в отношении них.

Стоит отметить, что рассмотрение этих дисциплинарных жалоб актуализировало острую проблему чрезмерной загруженности судей апелляционных судов, особенно в условиях военного положения и значительного кадрового дефицита. Фактическая численность судей в уголовных палатах часто составляет менее половины от штатной, что приводит к системной перегрузке, работе по выходным и вынужденному переносу сроков изготовления мотивированных решений. Дисциплинарный орган в данном случае учел объективные обстоятельства при оценке проступков, связанных со сроками изготовления мотивированных решений, что может стать важным прецедентом для подобных дел в будущем.

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