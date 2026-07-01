Проблема кадрового дефіциту в апеляційних судах: ВРП відмовила в притягнені до дисциплінарної відповідальності суддів Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза

Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів Київського апеляційного суду Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза.

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Друга ДП Вищої ради правосуддя розглянула об’єднану дисциплінарну справу щодо суддів Київського апеляційного суду Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза. Підставою стали дисциплінарні скарги адвоката Іллі Серафімова в інтересах Оксани Суботович, а також інші скарги, що стосувалися зволікання з виготовленням повних текстів судових рішень.

Обставини справи

Скарги стосувалися розгляду апеляційних скарг у кримінальних провадженнях. У одному з них апеляційне провадження відкрито восени 2023 року, рішення про зміну вироку Шевченківського районного суду міста Києва ухвалено в січні 2025 року. Повний текст рішення було виготовлено лише в листопаді 2025 року — із затримкою майже на 10 місяців. Аналогічна ситуація склалася в іншій справі, де ухвалу про скасування рішення слідчого судді зареєстровано в ЄДРСР зі значним запізненням.

Тетяна Тютюн виступала суддею-доповідачем у цих справах. Скаржники, зокрема адвокат Ілля Серафімов в інтересах Оксани Суботович, вказували, що затримки у виготовленні повних текстів рішень порушують вимоги ст. 376 КПК України, позбавляють учасників процесу можливості своєчасного виконання вироку та відшкодування шкоди.

Позиція суддів

Судді пояснювали затримки надмірним навантаженням Київського апеляційного суду. Штатна чисельність суддів кримінальної палати значно перевищує фактичну (за словами суддів — у рази). Тетяна Тютюн та Іван Мосьондз зазначали, що розглядають десятки справ щотижня, працюють у тому числі у вихідні, беруть відпустки для тимчасового зменшення навантаження, а також стикаються з дефіцитом персоналу апарату (відсутність секретарів і помічників). Судді наголошували на об’єктивних причинах — воєнному стані, повітряних тривогах, складності справ та необхідності якісного мотивування рішень, а не формального підходу.

Тетяна Тютюн звернула увагу, що раніше вже отримала попередження (рішення Третьої дисциплінарної палати від 4 червня 2025 року), проте проступок має характер триваючого через системне навантаження.

Рішення Другої Дисциплінарної палати

Доповідач пропонував притягнути Тетяну Тютюн до відповідальності у виді догани з позбавленням доплат до посадового окладу на один місяць та відмовити у притягненні до дисциплінарної відповідальності Івана Мосьондза. Після обговорення та голосування палата відхилила цю пропозицію.

За результатами розгляду Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів Київського апеляційного суду Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза і припинила дисциплінарне провадження щодо них.

Варто зауважити, що розгляд цих дисциплінарних скарг актуалізував гостру проблему надмірного навантаження на суддів апеляційних судів, особливо в умовах воєнного стану та значного кадрового дефіциту. Фактична кількість суддів у кримінальних палатах часто становить менше половини від штатної, що призводить до системного перевантаження, роботи у вихідні та вимушеного перенесення строків виготовлення мотивованих рішень. Дисциплінарний орган у цьому випадку врахував об’єктивні обставини при оцінці проступків, пов’язаних зі строками виготовлення мотивованих рішень, що може стати важливим прецедентом для подібних справ у майбутньому.

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