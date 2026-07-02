Чи має право працівник на щорічну відпустку за період призупинення дії трудового договору — пояснення Держпраці

Право на щорічну відпустку не виникає за час, коли трудовий договір тимчасово не діє.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівник не має права на щорічну відпустку за період призупинення дії трудового договору. Про це повідомила Державна служба України з питань праці.

У відомстві пояснили, що під час призупинення дії трудового договору роботодавець не зобов’язаний виплачувати працівнику заробітну плату, здійснювати гарантійні та компенсаційні виплати, за винятком сум, які належали працівнику на день призупинення договору.

Також у цей період роботодавець не повинен забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним або трудовим договором.

Окремо зазначається, що у цей час не надаються, не оплачуються та не компенсуються будь-які відпустки, дні відпочинку, допомога по тимчасовій непрацездатності, а також не подаються відповідні заяви-розрахунки, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.