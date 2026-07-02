  1. В Україні

Чи має право працівник на щорічну відпустку за період призупинення дії трудового договору — пояснення Держпраці

07:18, 2 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Право на щорічну відпустку не виникає за час, коли трудовий договір тимчасово не діє.
Чи має право працівник на щорічну відпустку за період призупинення дії трудового договору — пояснення Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівник не має права на щорічну відпустку за період призупинення дії трудового договору. Про це повідомила Державна служба України з питань праці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві пояснили, що під час призупинення дії трудового договору роботодавець не зобов’язаний виплачувати працівнику заробітну плату, здійснювати гарантійні та компенсаційні виплати, за винятком сум, які належали працівнику на день призупинення договору.

Також у цей період роботодавець не повинен забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним або трудовим договором.

Окремо зазначається, що у цей час не надаються, не оплачуються та не компенсуються будь-які відпустки, дні відпочинку, допомога по тимчасовій непрацездатності, а також не подаються відповідні заяви-розрахунки, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці відпустка трудові відносини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Блекаути не виправдали пропуск строку у справі про виплату грошового забезпечення: Верховний Суд відмовив військовій частині

Сам по собі воєнний стан, відключення електроенергії та технічні помилки в підсистемі «Електронний суд» не є автоматично поважними причинами для поновлення строку на апеляційне оскарження.

Ризики Антикорупційної стратегії: від обмеження прав на землю до втручання у судову гілку влади

Основний проєкт Антикорупційної стратегії обіцяє цифровізацію та меритократію, проте юридичний аналіз виявив у ньому низку червоних ліній: від загрози державному суверенітету до прямого втручання в незалежність судів.

Верховний Суд: попит на незаконне переправлення чоловіків через кордон виник саме через обмеження воєнного стану

ВС підтвердив, що використання умов воєнного стану під час незаконного переправлення осіб через державний кордон є обставиною, яка обтяжує покарання.

Дайджест змін з 1 липня: контракт для ЗСУ, нові рахунки для військового збору, бронювання та соціальні новації

З 1 липня в Україні стартує масштабний пакет змін: контракт для військових до 460 тис. грн, нові правила бронювання, податки та експорт.

Проблема кадрового дефіциту в апеляційних судах: ВРП відмовила в притягнені до дисциплінарної відповідальності суддів Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза

Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів Київського апеляційного суду Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]