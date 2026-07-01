Два держбанки готують до продажу, ПриватБанк — після війни: рішення Кабміну
Кабінет Міністрів 30 червня ухвалив рішення щодо оновлення Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору.
Оновлена редакція Основних напрямів спрямована на:
- забезпечення фінансової стійкості банків державного сектору та мінімізацію фіскальних ризиків;
- управління непрацюючими активами (NPL) та покращення корпоративного управління;
- поступове скорочення частки держави у банківському секторі.
У період дії воєнного стану цілями банків державного сектору визначено фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу, критичної енергетичної інфраструктури, аграрного сектору, переробної промисловості, прифронтових регіонів, а також іпотечного кредитування для забезпечення громадян житлом.
Окрім того, оновлений документ передбачає:
- актуалізацію індивідуальних стратегій: кожен банк державного сектору має оновити власну індивідуальну стратегію до кінця 2026 року;
- оцінку управління: для підвищення ефективності наглядових рад запроваджується щорічне оцінювання їхньої діяльності;
- роботу з непрацюючими кредитами: банки мають знизити рівень непрацюючих активів, зокрема, через продаж топ-3 непрофільних активів та врегулювання топ-3 непрацюючих кредитів до кінця 2027 року;
- приватизаційні плани: передбачено продаж пакетів акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «Сенс Банк» інвесторам. Продаж АТ КБ «ПриватБанк» допускається після завершення воєнного стану.
Також з метою забезпечення реагування на ризики, пов’язані з недобросовісною діяльністю окремих незалежних членів наглядових рад (зокрема ризики доброчесності, репутаційні ризики), буде розширено перелік підстав щодо їх звільнення, зберігаючи при цьому принцип незалежності наглядових рад від операційного втручання у їх діяльність.
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