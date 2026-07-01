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Два держбанки готують до продажу, ПриватБанк — після війни: рішення Кабміну

17:45, 1 липня 2026
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Уряд ухвалив рішення щодо оновлення стратегічних напрямів діяльності державних банків
Два держбанки готують до продажу, ПриватБанк — після війни: рішення Кабміну
Фото: Shutterstock
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Кабінет Міністрів 30 червня ухвалив рішення щодо оновлення Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору.

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Оновлена редакція Основних напрямів спрямована на:

  • забезпечення фінансової стійкості банків державного сектору та мінімізацію фіскальних ризиків;
  • управління непрацюючими активами (NPL) та покращення корпоративного управління;
  • поступове скорочення частки держави у банківському секторі.

У період дії воєнного стану цілями банків державного сектору визначено фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу, критичної енергетичної інфраструктури, аграрного сектору, переробної промисловості, прифронтових регіонів, а також іпотечного кредитування для забезпечення громадян житлом.

Окрім того, оновлений документ передбачає:

  • актуалізацію індивідуальних стратегій: кожен банк державного сектору має оновити власну індивідуальну стратегію до кінця 2026 року;
  • оцінку управління: для підвищення ефективності наглядових рад запроваджується щорічне оцінювання їхньої діяльності;
  • роботу з непрацюючими кредитами: банки мають знизити рівень непрацюючих активів, зокрема, через продаж топ-3 непрофільних активів та врегулювання топ-3 непрацюючих кредитів до кінця 2027 року;
  • приватизаційні плани: передбачено продаж пакетів акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «Сенс Банк» інвесторам. Продаж АТ КБ «ПриватБанк» допускається після завершення воєнного стану.

Також з метою забезпечення реагування на ризики, пов’язані з недобросовісною діяльністю окремих незалежних членів наглядових рад (зокрема ризики доброчесності, репутаційні ризики), буде розширено перелік підстав щодо їх звільнення, зберігаючи при цьому принцип незалежності наглядових рад від операційного втручання у їх діяльність.

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Кабінет Міністрів України Мінфін війна приватизація

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