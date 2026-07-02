Прокуратура зупинила спробу незаконного заволодіння ділянкою вартістю 1,6 млн грн в історичній зоні Києва

Йдеться про ділянку історико-культурного призначення, розташовану в межах Національного музею народної архітектури та побуту України в селі Пирогів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура через суд домоглася скасування державної реєстрації земельної ділянки в Голосіївському районі Києва, розташованої в межах Національного музею народної архітектури та побуту України, та запобігла її можливому вибуттю з комунальної власності.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, за позовом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва суд скасував реєстрацію земельної ділянки історико-культурного призначення, що розташована в межах Південного історичного ареалу столиці та в охоронній зоні музею в Пирогові. Орієнтовна вартість ділянки становить понад 1,6 млн грн.

Спочатку на цій ділянці було зареєстровано право власності на неіснуючу нерухомість. Згодом, на підставі цього «права власності» на будинок, сформували та зареєстрували в Державному земельному кадастрі земельну ділянку під ним.

Після цього «власниця» нерухомості звернулася до нотаріуса із заявою про припинення права власності на будинок на підставі довідки про знищення майна, хоча фактично такого об’єкта нерухомості не існувало. За версією слідства, ці документи могли бути використані для подальшого незаконного заволодіння земельною ділянкою.

Суд, задовольнивши позов прокуратури, скасував реєстраційні дії, чим фактично запобіг можливому незаконному вибуттю земельної ділянки з комунальної власності.

Вартість землі, яку вдалося захистити, становить понад 1,6 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці припинили схему незаконного заволодіння 6,4 га земель лісового фонду поблизу села Поляниця та туристичного комплексу «Буковель» в Івано-Франківській області, вартістю майже 14,4 млн грн. Трьом особам висунуто підозри за шахрайство та підроблення документів.