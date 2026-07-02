  1. В Україні

Прокуратура зупинила спробу незаконного заволодіння ділянкою вартістю 1,6 млн грн в історичній зоні Києва

07:11, 2 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про ділянку історико-культурного призначення, розташовану в межах Національного музею народної архітектури та побуту України в селі Пирогів.
Прокуратура зупинила спробу незаконного заволодіння ділянкою вартістю 1,6 млн грн в історичній зоні Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура через суд домоглася скасування державної реєстрації земельної ділянки в Голосіївському районі Києва, розташованої в межах Національного музею народної архітектури та побуту України, та запобігла її можливому вибуттю з комунальної власності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, за позовом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва суд скасував реєстрацію земельної ділянки історико-культурного призначення, що розташована в межах Південного історичного ареалу столиці та в охоронній зоні музею в Пирогові. Орієнтовна вартість ділянки становить понад 1,6 млн грн.

Спочатку на цій ділянці було зареєстровано право власності на неіснуючу нерухомість. Згодом, на підставі цього «права власності» на будинок, сформували та зареєстрували в Державному земельному кадастрі земельну ділянку під ним.

Після цього «власниця» нерухомості звернулася до нотаріуса із заявою про припинення права власності на будинок на підставі довідки про знищення майна, хоча фактично такого об’єкта нерухомості не існувало. За версією слідства, ці документи могли бути використані для подальшого незаконного заволодіння земельною ділянкою.

Суд, задовольнивши позов прокуратури, скасував реєстраційні дії, чим фактично запобіг можливому незаконному вибуттю земельної ділянки з комунальної власності.

Вартість землі, яку вдалося захистити, становить понад 1,6 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці припинили схему незаконного заволодіння 6,4 га земель лісового фонду поблизу села Поляниця та туристичного комплексу «Буковель» в Івано-Франківській області, вартістю майже 14,4 млн грн. Трьом особам висунуто підозри за шахрайство та підроблення документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд прокуратура Київ земля

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Блекаути не виправдали пропуск строку у справі про виплату грошового забезпечення: Верховний Суд відмовив військовій частині

Сам по собі воєнний стан, відключення електроенергії та технічні помилки в підсистемі «Електронний суд» не є автоматично поважними причинами для поновлення строку на апеляційне оскарження.

Ризики Антикорупційної стратегії: від обмеження прав на землю до втручання у судову гілку влади

Основний проєкт Антикорупційної стратегії обіцяє цифровізацію та меритократію, проте юридичний аналіз виявив у ньому низку червоних ліній: від загрози державному суверенітету до прямого втручання в незалежність судів.

Верховний Суд: попит на незаконне переправлення чоловіків через кордон виник саме через обмеження воєнного стану

ВС підтвердив, що використання умов воєнного стану під час незаконного переправлення осіб через державний кордон є обставиною, яка обтяжує покарання.

Дайджест змін з 1 липня: контракт для ЗСУ, нові рахунки для військового збору, бронювання та соціальні новації

З 1 липня в Україні стартує масштабний пакет змін: контракт для військових до 460 тис. грн, нові правила бронювання, податки та експорт.

Проблема кадрового дефіциту в апеляційних судах: ВРП відмовила в притягнені до дисциплінарної відповідальності суддів Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза

Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів Київського апеляційного суду Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]