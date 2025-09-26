Біля Буковелю троє ділків незаконно заволоділи землею на 14,4 млн гривень

Прокуратура висунула підозри трьом особам у шахрайстві та підробці документів.

Припинено схему незаконного заволодіння 6,4 га земель лісового фонду поблизу села Поляниця та туристичного комплексу «Буковель» в Івано-Франківській області, вартістю майже 14,4 млн грн. Трьом особам висунуто підозри за шахрайство та підроблення документів (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомили в прокуратурі.

Слідство встановило, що підозрювані у змові з державним кадастровим реєстратором використовували підроблені акти на право власності на землю 2001–2002 років. На їх основі виготовили технічну документацію та зареєстрували право власності на ділянки. Під час досудового розслідування правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та в приміщеннях юридичних осіб в Івано-Франківській області, вилучивши документи та носії інформації, які мають доказове значення.

