Суд вказав, що на апеляцію є 30 днів, хоча закон дає тільки 10: як у цій ситуації розібрався Верховний Суд

Йдеться про ситуацію, коли людина подала апеляцію, орієнтуючись на текст судового рішення.

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду (КАС ВС) розглянув справу № 420/26835/24, у якій ключовим було питання: чи може сторона покладатися на строк апеляційного оскарження, прямо зазначений у рішенні суду першої інстанції, навіть якщо закон передбачає інший, коротший строк.

Який строк апеляційного оскарження передбачає закон

Відповідно до частини шостої статті 287 КАС України апеляційні скарги у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державного чи приватного виконавця подаються протягом 10 днів з дня проголошення судового рішення. Це спеціальний, скорочений строк, який відрізняється від загального 30-денного строку апеляційного оскарження.

Що було зазначено в рішенні суду першої інстанції

Разом із тим суд першої інстанції у резолютивній частині свого рішення вказав, що воно може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня складення повного тексту судового рішення. Саме на це формулювання і спирався позивач, подаючи апеляційну скаргу в межах зазначеного 30-денного строку.

Чому апеляційний суд відмовив у розгляді

Апеляційний суд виходив з того, що у цій категорії справ застосовується спеціальний десятиденний строк, встановлений статтею 287 КАС України. Оскільки апеляційну скаргу було подано пізніше цього строку, суд дійшов висновку про його пропуск та не визнав наведені заявником підстави достатніми для поновлення строку.

Що таке принцип легітимних очікувань

Переглядаючи справу, Касаційний адміністративний суд звернувся до принципу правомірних (легітимних) очікувань як складової загального принципу юридичної визначеності. У цьому контексті суд послався на рішення Конституційний Суд України від 7 квітня 2021 року у справі № 1-р(II)/2021.

Згідно з цією правовою позицією, органи публічної влади повинні не лише дотримуватися норм права, а й власних роз’яснень та очікувань, які вони формують у особи. Якщо людина діє добросовісно, покладаючись на офіційні формулювання органу влади, вона не повинна зазнавати негативних наслідків через помилки або суперечності, допущені цим органом.

Позиція Верховного Суду

КАС ВС наголосив, що зазначення судом першої інстанції 30-денного строку апеляційного оскарження сформувало у позивача легітимні очікування щодо можливості подати апеляційну скаргу саме в цей строк. За таких обставин апеляційний суд був зобов’язаний оцінити ці очікування при вирішенні питання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Неврахування легітимних очікувань сторони, на переконання Верховного Суду, призвело до формального та помилкового підходу, який фактично обмежив право особи на доступ до апеляційного перегляду судового рішення.

Яке рішення ухвалив Верховний Суд

У результаті Верховний Суд скасував відповідні процесуальні висновки апеляційного суду та повернув справу для продовження апеляційного розгляду. Суд підкреслив, що дотримання процесуальних строків має оцінюватися з урахуванням принципів юридичної визначеності, добросовісності та легітимних очікувань сторін.

Постанова Касаційного адміністративного суду підтверджує, що принцип легітимних очікувань має реальне практичне значення у судовому процесі. Якщо сторона діє, спираючись на прямо зазначений у судовому рішенні строк оскарження, суди вищих інстанцій повинні враховувати це при вирішенні процесуальних питань і не застосовувати процесуальні норми виключно формально.

