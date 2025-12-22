Суд указал, что на апелляцию есть 30 дней, хотя закон дает только 10: как в этой ситуации разобрался Верховный Суд

Речь идет о ситуации, когда человек подал апелляцию, ориентируясь на текст судебного решения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда (КАС ВС) рассмотрел дело № 420/26835/24, в котором ключевым был вопрос: может ли сторона полагаться на срок апелляционного обжалования, прямо указанный в решении суда первой инстанции, даже если закон предусматривает иной, более короткий срок.

Какой срок апелляционного обжалования предусмотрен законом

В соответствии с частью шестой статьи 287 КАС Украины апелляционные жалобы по делам об обжаловании решений, действий или бездействия государственного либо частного исполнителя подаются в течение 10 дней со дня провозглашения судебного решения. Это специальный, сокращенный срок, который отличается от общего 30-дневного срока апелляционного обжалования.

Что было указано в решении суда первой инстанции

Вместе с тем суд первой инстанции в резолютивной части своего решения указал, что оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня составления полного текста судебного решения. Именно на эту формулировку и опирался истец, подавая апелляционную жалобу в пределах указанного 30-дневного срока.

Почему апелляционный суд отказал в рассмотрении

Апелляционный суд исходил из того, что в данной категории дел применяется специальный десятидневный срок, установленный статьей 287 КАС Украины. Поскольку апелляционная жалоба была подана позже этого срока, суд пришел к выводу о его пропуске и не признал приведенные заявителем основания достаточными для восстановления срока.

Что такое принцип легитимных ожиданий

Пересматривая дело, Кассационный административный суд обратился к принципу правомерных (легитимных) ожиданий как составляющей общего принципа юридической определенности. В этом контексте суд сослался на решение Конституционного Суда Украины от 7 апреля 2021 года по делу № 1-р(II)/2021.

Согласно данной правовой позиции, органы публичной власти должны не только соблюдать нормы права, но и собственные разъяснения и ожидания, которые они формируют у лица. Если человек действует добросовестно, полагаясь на официальные формулировки органа власти, он не должен нести негативные последствия из-за ошибок или противоречий, допущенных этим органом.

Позиция Верховного Суда

КАС ВС подчеркнул, что указание судом первой инстанции 30-дневного срока апелляционного обжалования сформировало у истца легитимные ожидания относительно возможности подать апелляционную жалобу именно в этот срок. При таких обстоятельствах апелляционный суд был обязан оценить эти ожидания при решении вопроса о восстановлении срока на апелляционное обжалование.

Непринятие во внимание легитимных ожиданий стороны, по убеждению Верховного Суда, привело к формальному и ошибочному подходу, который фактически ограничил право лица на доступ к апелляционному пересмотру судебного решения.

Какое решение принял Верховный Суд

В результате Верховный Суд отменил соответствующие процессуальные выводы апелляционного суда и вернул дело для продолжения апелляционного рассмотрения. Суд подчеркнул, что соблюдение процессуальных сроков должно оцениваться с учетом принципов юридической определенности, добросовестности и легитимных ожиданий сторон.

Постановление Кассационного административного суда подтверждает, что принцип легитимных ожиданий имеет реальное практическое значение в судебном процессе. Если сторона действует, опираясь на прямо указанный в судебном решении срок обжалования, суды высших инстанций должны учитывать это при решении процессуальных вопросов и не применять процессуальные нормы исключительно формально.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.