Не міг спати і втратив самооцінку: суд покарав жінку за психологічне насильство над своїм чоловіком

Жінці призначили 200 годин громадських робіт та обов’язкове проходження програми для кривдників за систематичні образи й приниження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Прикарпатті суд ухвалив обвинувальний вирок у справі про домашнє насильство психологічного характеру. Жінку, яка неодноразово вчиняла образи та приниження щодо свого чоловіка, засудили до 200 годин громадських робіт та зобов’язали пройти двомісячну програму для кривдників.

Городенківський районний суд Івано-Франківської області дійшов висновку, що саме таке покарання є достатнім для її виправлення і запобігання повторним правопорушенням.

Обставини справи № 342/493/25

Жінка протягом тривалого часу проживала разом із чоловіком, із яким перебувала у шлюбі та вела спільне господарство. Між подружжям систематично виникали конфлікти, під час яких жінка вживала нецензурну лайку, принижувала чоловіка та вчиняла щодо нього психологічне насильство.

У матеріалах справи зафіксовано кілька таких епізодів, зокрема у жовтні 2024 року, квітні та травні 2025 року. За окремі факти правоохоронці складали термінові заборонні приписи, а в одному з випадків жінку вже було притягнуто до адміністративної відповідальності та оштрафовано.

Попри це, належних висновків вона не зробила, і насильницька поведінка повторилася.

За даними суду, внаслідок таких дій потерпілий зазнав тривалих психологічних страждань, що проявлялися у втраті енергійності, постійній втомі, фізичному дискомфорті, порушенні сну, зниженні самооцінки та негативних емоційних переживаннях.

Позиція сторін у суді

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину, щиро розкаялася та просила не призначати суворого покарання. Вона підтвердила, що конфлікти в родині були регулярними і супроводжувалися образами на адресу чоловіка.

Потерпілий до суду не з’явився, однак письмово повідомив, що не заперечує проти розгляду справи без його участі і залишає питання покарання на розсуд суду.

З огляду на повне визнання вини та відсутність спору щодо фактичних обставин, суд не досліджував докази в повному обсязі, що відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

Оцінка суду і кваліфікація дій

Суд дійшов висновку, що вина жінки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), повністю доведена. Дії були визнані умисними, систематичними та такими, що завдали шкоди психічному здоров’ю потерпілого.

При призначенні покарання суд врахував, що злочин належить до нетяжких, а також наявність пом’якшувальних обставин — щире каяття та сприяння розкриттю правопорушення. Обтяжувальною обставиною стало те, що насильство було вчинене щодо чоловіка.

Також було враховано досудову доповідь органу пробації, відповідно до якої виправлення обвинуваченої можливе без позбавлення волі і вона не становить небезпеки для суспільства.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Окрім цього, до неї застосовано обмежувальний захід — направлення для проходження програми для кривдників строком на два місяці.

Суд наголосив, що таке поєднання покарання та корекційної програми має на меті не лише покарання, а й зміну поведінки засудженої та запобігання новим випадкам домашнього насильства.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.