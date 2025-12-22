  1. В Украине
  2. / Судебная практика

Не мог спать и утратил самооценку: суд наказал женщину за психологическое насилие над своим мужем

08:30, 22 декабря 2025
Женщине назначили 200 часов общественных работ и обязательное прохождение программы для обидчиков за систематические оскорбления и унижения.
На Прикарпатье суд вынес обвинительный приговор по делу о домашнем насилии психологического характера. Женщину, которая неоднократно совершала оскорбления и унижения в отношении своего мужа, приговорили к 200 часам общественных работ и обязали пройти двухмесячную программу для обидчиков.

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области пришел к выводу, что именно такое наказание является достаточным для ее исправления и предотвращения повторных правонарушений.

Обстоятельства дела № 342/493/25

Женщина в течение длительного времени проживала вместе с мужем, с которым состояла в браке и вела общее хозяйство. Между супругами систематически возникали конфликты, во время которых женщина употребляла нецензурную лексику, унижала мужа и совершала в отношении него психологическое насилие.

В материалах дела зафиксировано несколько таких эпизодов, в частности в октябре 2024 года, апреле и мае 2025 года. По отдельным фактам правоохранительные органы выносили срочные запретительные предписания, а в одном из случаев женщина уже была привлечена к административной ответственности и оштрафована.

Несмотря на это, надлежащих выводов она не сделала, и насильственное поведение повторилось.

По данным суда, в результате таких действий потерпевший испытал длительные психологические страдания, которые проявлялись в утрате энергичности, постоянной усталости, физическом дискомфорте, нарушении сна, снижении самооценки и негативных эмоциональных переживаниях.

Позиция сторон в суде

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и просила не назначать строгого наказания. Она подтвердила, что конфликты в семье были регулярными и сопровождались оскорблениями в адрес мужа.

Потерпевший в суд не явился, однако письменно сообщил, что не возражает против рассмотрения дела без его участия и оставляет вопрос наказания на усмотрение суда.

Учитывая полное признание вины и отсутствие спора относительно фактических обстоятельств, суд не исследовал доказательства в полном объеме, что соответствует требованиям уголовного процессуального законодательства.

Оценка суда и квалификация действий

Суд пришел к выводу, что вина женщины в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие), полностью доказана. Действия были признаны умышленными, систематическими и такими, которые нанесли вред психическому здоровью потерпевшего.

При назначении наказания суд учел, что преступление относится к нетяжким, а также наличие смягчающих обстоятельств — искреннее раскаяние и содействие раскрытию правонарушения. Отягчающим обстоятельством стало то, что насилие было совершено в отношении мужа.

Также была учтена досудебная доклад органа пробации, согласно которой исправление обвиняемой возможно без лишения свободы и она не представляет опасности для общества.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 200 часов общественных работ. Кроме того, к ней применена ограничительная мера — направление для прохождения программы для обидчиков сроком на два месяца.

Суд подчеркнул, что такое сочетание наказания и коррекционной программы имеет целью не только наказание, но и изменение поведения осужденной и предотвращение новых случаев домашнего насилия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения.

суд насилие приговор домашнее насилие

