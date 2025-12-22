Чотири документи миру: Умєров підбив підсумки переговорів делегацій України та США у Маямі

Переговори тривали 19–21 грудня і стосувалися ключових параметрів майбутньої мирної угоди.

У Маямі 19-21 грудня делегації України і США провели низку зустрічей, під час яких зосередили увагу на чотирьох ключових документах – частинах майбутньої мирної угоди. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

«Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США-Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання)», – зазначив Умеров.

Також сторони обговорили часові рамки та послідовність подальших кроків.

Україна, за словами Умєрова, залишається відданою «досягненню справедливого і стійкого миру, зупиненню вбивств та досягнення гарантованої безпеки, щоб створити умови для післявоєнної відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України».

«Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи», – зазначив Умеров.

Водночас спецпосланець Трампа Віткофф підтвердив, що під час переговорів обговорювали розробку мирного плану з 20 пунктів, узгоджували позиції щодо багатосторонніх гарантій безпеки та розробляли «план економічного розвитку та процвітання» для України.

«Україна залишається повністю прихильною до досягнення справедливого та сталого світу», – зазначив Віткофф.

Українську сторону представляли Умєров і начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську – спецпосланники президента США Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

