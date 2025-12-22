  1. В Україні
  2. / У світі

Чотири документи миру: Умєров підбив підсумки переговорів делегацій України та США у Маямі

08:48, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переговори тривали 19–21 грудня і стосувалися ключових параметрів майбутньої мирної угоди.
Чотири документи миру: Умєров підбив підсумки переговорів делегацій України та США у Маямі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Маямі 19-21 грудня делегації України і США провели низку зустрічей, під час яких зосередили увагу на чотирьох ключових документах – частинах майбутньої мирної угоди. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

«Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США-Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання)», – зазначив Умеров.

Також сторони обговорили часові рамки та послідовність подальших кроків.

Україна, за словами Умєрова, залишається відданою «досягненню справедливого і стійкого миру, зупиненню вбивств та досягнення гарантованої безпеки, щоб створити умови для післявоєнної відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України».

«Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи», – зазначив Умеров.

Водночас спецпосланець Трампа Віткофф підтвердив, що під час переговорів обговорювали розробку мирного плану з 20 пунктів, узгоджували позиції щодо багатосторонніх гарантій безпеки та розробляли «план економічного розвитку та процвітання» для України.

«Україна залишається повністю прихильною до досягнення справедливого та сталого світу», – зазначив Віткофф.

Українську сторону представляли Умєров і начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську – спецпосланники президента США Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Рустем Умєров переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]