Четыре документа мира: Умеров подвел итоги переговоров делегаций Украины и США в Майами

Переговоры продолжались 19–21 декабря и касались ключевых параметров будущего мирного соглашения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Майами 19–21 декабря делегации Украины и США провели ряд встреч, в ходе которых сосредоточили внимание на четырех ключевых документах — частях будущего мирного соглашения. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Отдельно состоялась конструктивная встреча в формате США–Украина, в ходе которой основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах: продолжении проработки 20-пунктного плана; согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; а также продолжении проработки экономического плана развития (плана процветания)», — отметил Умеров.

Также стороны обсудили временные рамки и последовательность дальнейших шагов.

Украина, по словам Умерова, остается приверженной «достижению справедливого и устойчивого мира, прекращению убийств и достижению гарантированной безопасности, чтобы создать условия для послевоенного восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины».

«Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего. Украина высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов, а также дальнейшую тесную координацию с партнерами на следующих этапах этой важной работы», — отметил Умеров.

В то же время спецпосланник Трампа Виткофф подтвердил, что во время переговоров обсуждали разработку мирного плана из 20 пунктов, согласовывали позиции по многосторонним гарантиям безопасности и разрабатывали «план экономического развития и процветания» для Украины.

«Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира», — отметил Виткофф.

Украинскую сторону представляли Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американскую — спецпосланники президента США Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.