Податкова не відстежує люксовий одяг українців, але дорогі авто можуть зацікавити – Леся Карнаух

09:42, 22 грудня 2025
У ДПС пояснили, коли податкова може зацікавитися витратами фізичної особи.
Державна податкова служба України не відслідковує в якому люксовому одязі ходять платники податків. Про це заявила Леся Карнаух, коментуючи можливість перевірок фізичних осіб через повідомлення сусідів або сторонніх осіб.

В інтерв’ю РБК-Україна вона наголосила, що ДПС не використовує підхід, коли підставою для контролю стає зовнішній вигляд людини або чутки про її витрати. Навіть у разі надходження подібних звернень до чат-бота Tax Control податкова, за її словами, не буде реагувати, оскільки перелік підстав для перевірок чітко визначений законодавством.

За словами керівниці ДПС, податкова служба поступово переходить до ризикоорієнтованої моделі контролю. Йдеться про впровадження CRM-систем і секторального аналізу, які дозволяють зосереджуватися на тих, щодо кого є реальні ризики ухилення або мінімізації податкових зобов’язань.

Водночас Карнаух зазначила, що у разі значних витрат фізичної особи — наприклад, придбання дорогого автомобіля за відсутності офіційних доходів — у податкової можуть виникнути питання. ДПС обмінюється інформацією майже з 40 державними реєстрами, зокрема з сервісними центрами МВС, які фіксують реєстрацію транспортних засобів.

«У разі, якщо людина здійснила такі видатки, при цьому не має абсолютно легального доходу, то ми, дамо запит. Звісно, це ризик по фізичній особі. Якщо це накопичення, якщо людина достатньо має пояснень, то тоді why not, як то кажуть, хай купує», — пояснила вона.

Ідентифікація таких випадків відбувається через аналіз даних, адже багато сервісів держави надається через цифрові сервіси, у нас відбувається автоматичний обмін інформацією.

«Коли ви ставите на облік на себе автомобіль, зазначаєте свій індивідуальний податковий номер. Для чого взагалі платнику податку присвоюється цей індивідуальний податковий номер і ви використовуєте його в усіх державних сервісах? Для того, щоб ідентифікувати вас, ідентифікувати всі з вами пов'язані події», - вказує Карнаух.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
